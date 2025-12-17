سخنگوی شرکت ملی گاز گفت:مصرف گاز خانگی و تجاری و صنایع جزء در روز گذشته به حدود ۶۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید حسن موسوی سخنگوی شرکت ملی گاز در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:  مصرف گاز خانگی و تجاری و صنایع جزء در روز گذشته به حدود ۶۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید.

وی ادامه داد:این میزان مصرف نزدیک به ۷۲ درصد از کل گاز تولیدی کشور است.

او بیان کرد:برای حفظ پایداری شبکه گاز، ضروری است که مردم در مدیریت مصرف گاز در بخش‌های مختلف مانند خانگی، تجاری، اداری، مدارس و بیمارستان‌ها همکاری کنند. این امر می‌تواند به جلوگیری از مشکلات جدی در تأمین گاز در نقاط سردسیر و انتهای شبکه کمک کند.

وی افزود:استفاده از وسایل گرمایشی بهینه اطمینان حاصل کنید که وسایل گرمایشی شما به درستی کار می‌کنند و عایق‌بندی مناسبی دارند، دما را در حد مطلوب تنظیم کنید و در ساعات غیرضروری وسایل گرمایشی را خاموش کنید.اعضای خانواده را در مورد اهمیت صرفه‌جویی در مصرف گاز آگاه کنید.

