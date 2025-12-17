عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت:بیش از ۴۳ هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر در پهنه‌های پرخطر کشور سکونت دارند و تداوم این روند، مدیریت بحران را پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فریدون بابایی اقدم عضو هیأت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، با اشاره به ابعاد نگران‌کننده وضعیت موجود، عادی‌انگاری سکونت در پهنه‌های پرخطر را خطری فراتر از خود مخاطرات طبیعی دانست و گفت: خطر اصلی، نه صرفاً وقوع زلزله یا سوانح طبیعی، بلکه تداوم ساخت‌وساز، استقرار جمعیت و انفعال نهادی در این پهنه‌هاست که دامنه خسارات انسانی و اجتماعی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه پهنه‌های پرخطر محل تلاقی هم‌زمان چندین لایه آسیب‌پذیری هستند، تصریح کرد: استقرار در حریم یا بر روی گسل‌ها، مسیل‌ها، رودخانه‌ها، پرتگاه‌های طبیعی، خطوط انتقال نیرو، طرح‌های توسعه شهری فاقد پیوست ایمنی و مداخلات ناهماهنگ، از عوامل اصلی شکل‌گیری این پهنه‌ها به شمار می‌رود.

عضو هیأت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با استناد به آمارهای رسمی افزود: بیش از ۴۳ هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر در پهنه‌های پرخطر کشور سکونت دارند و تداوم این روند، مدیریت بحران را پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد.

بابایی اقدم یکی از چالش‌های جدی مداخله در این مناطق را فقدان وحدت رویه و شاخص‌های مشترک میان دستگاه‌های مسئول دانست و گفت: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، همه گونه‌های خطر از جمله فرونشست زمین یا تداخل ساختمان‌های ناایمن با بافت‌های تاریخی و فرسوده را پوشش نمی‌دهد.

وی همچنین با اشاره به خلأهای قانونی و ضعف ضمانت‌های اجرایی افزود: با وجود تصریح قانون اساسی بر حق دسترسی به مسکن ایمن، نبود منابع مالی پایدار و ردیف اعتباری مشخص برای اسکان مجدد، اجرای مؤثر برنامه‌های کاهش خطرپذیری را با دشواری مواجه کرده است.

در این نشست، محلاتی همچون گلدشت خوزستان، فرحزاد تهران، نایسر سنندج، پهنه شمالی زاهدان، شهرک عزیزی شهر قدس، محلات پرخطر تبریز و ماکو به‌عنوان نمونه‌های نیازمند اقدام فوری معرفی شدند. در مقابل، پروژه‌های اسکان مجدد از جمله درجاسازی محله اسدگولی و پروژه شهرک جوانان تبریز به‌عنوان تجربه‌های موفق مداخله مورد اشاره قرار گرفت.

در ادامه، حامد روحانی مدیرکل دفتر ساماندهی بافت‌های ناکارآمد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بازآفرینی شهری را فرآیندی ذاتاً چندبخشی دانست و گفت: مداخلات جزیره‌ای و مقطعی نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه در برخی موارد منجر به حذف گروه‌های آسیب‌پذیر شده است.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی اعلام کرد: اولویت مداخله بنیاد مسکن، شهرهای دارای محدوده مصوب سکونتگاه‌های ناکارآمد با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر است و تفاهم‌نامه سه‌جانبه منعقدشده، نخستین برنامه منسجم برای ورود هدفمند به این حوزه تا مرحله اجرا محسوب می‌شود.

در جمع‌بندی این نشست تخصصی، بر ضرورت حرکت سریع از شناسایی به اقدام، تدوین و اجرای برنامه اقدام مشترک در محلات پرخطر، هم‌افزایی نهادی، رفع خلأهای قانونی، تأمین منابع مالی پایدار و تغییر رویکرد از واکنش پس از حادثه به پیشگیری پیش از وقوع بحران تأکید شد.

يکصد و چهل و پنجمین نشست تخصصی بازآفرینی شهری با موضوع «الزامات مداخله در بافت‌های ناکارآمد برگزار شد.

در چارچوب تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان شرکت بازآفرینی شهری ایران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد و به‌عنوان بستری تخصصی برای بررسی الزامات اجرایی، چالش‌های نهادی و راهکارهای عملیاتی مداخله در محلات و پهنه‌های پرخطر شهری مورد توجه قرار گرفت. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این سلسله نشست‌ها با تمرکز بر مناطق پرخطر در سراسر کشور ادامه خواهد یافت.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
کلید رفع معضل مسکن در ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت است؟
رشد قیمت تمام شده ساخت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم برای کنترل بازار مسکن حیاتی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴
دلالان وارد چرخه خرید و جمع آوری برنج از کشاورزان شدند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۶ آذرماه
سود بانکی ۳۰ درصدی انگیزه تولید را از بین برده است
برف و باران در ۲۸ استان/ ممنوعیت تردد در برخی از محور‌ها
قیمت میوه در شب یلدا تغییری ندارد
قیمت ۴ محصول لبنی به زودی اصلاح می شود
سهمیه‌های مصرف‌نشده خرید کالای ایرانی به وام ازدواج و فرزندآوری منتقل می‌شود
ساعت کاری بانک ها از اول دی ماه ۷.۳۰ تا ۱۳.۳۰ است
کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سد‌های تهران
آخرین اخبار
لیست وکیل قاضی بازنشسته شیراز
سکونت ۴۳ هزار خانوار در پهنه‌های پرخطر کشور
مصرف گاز به ۶۱۵ میلیون متر مکعب رسید
افزایش تعداد رایزنان بازرگان ج.ا.ایران در کشورهای مختلف
تأمین گاز صنایع کشور بهبود یافت
ساماندهی خودروهای دولتی در دستور کار قرار گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۶ آذرماه
کلید رفع معضل مسکن در ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت است؟
مردم گزارشات اتلاف انرژی دستگاه های دولتی را اطلاع رسانی کنند
مزیت‌های حذف حجم مبنا/ دامنه نوسان بزودی تغییر پیدا خواهد کرد؟+ فیلم
سود بانکی ۳۰ درصدی انگیزه تولید را از بین برده است
عرضه هر شانه تخم مرغ بالاتر از ۲۲۰ هزارتومان گرانفروشی است
مسافران هوایی با ۱۹۹ تماس بگیرند
اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری درباره لغو یا تاخیر برخی پرواز‌ها
سهمیه‌های مصرف‌نشده خرید کالای ایرانی به وام ازدواج و فرزندآوری منتقل می‌شود
برف و باران در ۲۸ استان/ ممنوعیت تردد در برخی از محور‌ها
قیمت ۴ محصول لبنی به زودی اصلاح می شود
بهره برداری از راه‌آهن اردبیل ـ میانه تا اسفند ماه
برخی از جرایم مالیاتی طلافروشان بخشیده شد
بازرسی ویژه بازار شب یلدا در حال انجام است+ فیلم
مجوز قیمت‌گذاری بیش از ۱۰۰ شعبه‌ی بانک آینده صادر شد
کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سد‌های تهران
بارش‌های سنگین تا پایان هفته در راه است/ کاهش محسوس دمای هوا در شهر‌های مختلف
اتمام تعمیرات و بهینه‌سازی پست‌ها و خطوط انتقال تا پیش از تابستان آینده
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در بازار بیمه به حدود ۵۱.۱ میلیون فقره رسید
ساعت کاری بانک ها از اول دی ماه ۷.۳۰ تا ۱۳.۳۰ است
شناسایی و مجاز کردن ۱۰۰ هزار انشعاب غیر مجاز در سال
۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت مولد‌های برق اضطراری بدون هزینه قابل ورود به مدار است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران