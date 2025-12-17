باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حادثه عجیب روی پله‌برقی در دانشگاه بنگلادش + فیلم

ویدئویی از افزایش ناگهانی سرعت یک پله برقی در دانشگاه BRAC بنگلادش را مشاهده می‌کنید.

 باشگاه خبرنگاران جوان - پله‌برقی در دانشگاه BRAC در بنگلادش ناگهان و بدون هشدار، سرعتش به‌طور غیرمنتظره‌ای افزایش یافت و یک سواری عادی را به لحظه‌ای پر از وحشت تبدیل کرد. 

