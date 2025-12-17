مدیرکل اداره محیط زیست شهرداری تهران گفت: ۵۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فرسودگی وسایل نقلیه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز چهارشنبه، ۲۶ آذرماه و هم‌زمان با روز جهانی داوطلب، کارگاه آموزشی محیط زیست با حضور مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، محمدصابر باغخانی‌پور، مدیرکل این اداره و جمعی از داوطلبان خانه‌های محیط زیست مناطق ۲۲ گانه در محل ستاد سمن‌های شورای شهر تهران برگزار شد.

باغخانی‌پور در این کلاس آموزشی بر ضرورت ارتقای سواد محیط‌زیستی و شناخت علمی پدیده آلودگی هوا تأکید کرد و گفت: تحلیل درست وضعیت هوا بدون آشنایی با شاخص کیفیت هوا و مطالعات «سیاهه انتشار» امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به نقش عوامل ساختاری در آلودگی هوای تهران تصریح کرد: فرسودگی خودروها، موتورسیکلت‌ها و وسایل نقلیه سهمی نزدیک به ۵۰ درصد در تولید آلودگی هوا دارد و تا زمانی که نوسازی در این حوزه به‌صورت جدی دنبال نشود، اقدامات مقطعی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

مدیرکل اداره محیط زیست با بیان اینکه داوطلبان محیط زیست نقش مهمی در انتقال درست اطلاعات دارند، افزود: داوطلبی فقط به حضور فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه مسؤولیت آگاهی‌بخشی صحیح و پرهیز از بازنشر اطلاعات نادرست را نیز شامل می‌شود؛ چراکه محیط زیست بیش از هر چیز به دانایی جمعی نیاز دارد.

منبع: مهر

برچسب ها: آلودگی هوا ، وسایل نقلیه
تبادل نظر
