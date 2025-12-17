مراحل بذرپاشی و بهره برداری گیاه آنغوزه در روستای ده محمد شهرستان طبس سوژه شهروند خبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گیاه آنغوزه یا کماه از گیاهان خودرو در روستای ده محمد از توابع شهرستان طبس استان خراسان جنوبی است. این گیاه از جمله گیاهان دارویی است که علاوه بر خواص درمانی که دارد؛ از آن برای طعم‌دار کردن غذا‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. دارای بوی تند و طعم تلخی است.

شهروند خبرنگار ما با ارسال فیلمی مراحل بذرپاشی و بهره برداری این گیاه دارویی را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

منبع: شهروندخبرنگار - خراسان جنوبی

