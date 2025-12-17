شورای فدراسیون بین المللی فوتبال، میزان پاداش پرداختی به تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - شورای فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) با تصویب پاداش جام جهانی ۲۰۲۶، اعلام کرد: ۷۲۷ میلیون دلار از محل جام جهانی ۲۰۲۶ میان تیم‌های حاضر در این مسابقات تقسیم خواهد شد که نسبت به جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر افزایش چشمگیری داشته است.

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در این خصوص گفت: جام جهانی ۲۰۲۶ از نظر میزان کمک مالی به جامعه فوتبال جهان نیز یک رویداد تاریخی و تحول‌آفرین خواهد بود.

بر اساس مصوبه شورای فیفا، تیم قهرمان جام جهانی ۲۰۲۶، ۵۰ میلیون دلار پاداش خواهد گرفت و به تیم نایب‌قهرمان هم ۳۳ میلیون دلار پاداش خواهد رسید. همچنین تیم‌های سوم و چهارم به ترتیب ۲۹ میلیون دلار و ۲۷ میلیون دلار از فیفا دریافت خواهند کرد.

به تیم‌های پنجم تا هشتم، به هر تیم ۱۹ میلیون دلار، به تیم‌های نهم تا شانزدهم، به هر تیم ۱۵ میلیون دلار، به تیم‌های هفدهم تا سی‌ودوم، به هر تیم ۱۱ میلیون دلار و به تیم‌های سی‌وسوم تا چهل‌وهشتم هم به هر تیم ۹ میلیون دلار پاداش خواهد رسید.

علاوه بر این، هر تیم راه‌یافته به جام جهانی ۱.۵ میلیون دلار برای پوشش هزینه‌های آماده‌سازی دریافت خواهد کرد. به این ترتیب، تمامی فدراسیون‌های شرکت‌کننده حداقل ۱۰.۵ میلیون دلار بابت حضور در این رقابت‌ها دریافت می‌کنند.

برچسب ها: فیفا ، جام جهانی ۲۰۲۶ ، جام جهانی
خبرهای مرتبط
جلسه تاج با اینفانتینو درباره حضور اعضای تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶
جهانبخش و قلعه‌نویی در مراسم فیفا به چه ستاره‌هایی رای دادند؟
مدیر برنامه اندونگ علیه ادعای تاجر نیا سند رو کرد
عرضه بلیت‌های ۶۰ دلاری به فدراسیون‌ها برای جام جهانی ۲۰۲۶
برترین‌های فیفا در سال ۲۰۲۵؛ دمبله مرد سال فوتبال جهان شد
شکایت نیجریه به فیفا برای حضور در جام جهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جلسه انضباطی خواهران منصوریان برگزار شد
مدیر برنامه اندونگ علیه ادعای تاجر نیا سند رو کرد
هدیه گرانقیمت پسر میلیاردر هندی به مسی
خسرو حیدری می‌خواهد خودش را مطرح کند/ همه تیم‌ها خاص هستند
شکایت نیجریه به فیفا برای حضور در جام جهانی
جهانبخش و قلعه‌نویی در مراسم فیفا به چه ستاره‌هایی رای دادند؟
غایبان پرسپولیس در مصاف حساس با تراکتور
اسامی محرومان جام حذفی فوتبال
توافق محمد بنا با تیم ملی کشتی آذربایجان
گوادالاخارا ۰ - ۲ بارسلونا/ صعود سخت شاگردان فلیک مقابل حریف دسته سومی+ فیلم
آخرین اخبار
تعیین ناظر ویژه انضباطی برای دیدار تراکتور - پرسپولیس
اعلام پاداش جام جهانی ۲۰۲۶/ ۱۰.۵ میلیون دلار حداقل دریافتی هر تیم
ذوب آهن در خانه مقابل شمس آذر متوقف شد
سیدصالحی: کیفیت پرسپولیس بهتر شده است/ استقلال نیاز به تقویت دارد
جلسه تاج با اینفانتینو درباره حضور اعضای تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶
جریمه سنگین تراکتور و ساپینتو از سوی کنفدراسیون آسیا
توافق محمد بنا با تیم ملی کشتی آذربایجان
مورایس سرمربی قهرمان آسیا شد
اجتناب از برنامه‌های کوهنوردی تا اطلاع ثانوی
آبگرفتگی معابر دختران فوتسال را به دردسر انداخت!
تغییر در نتیجه لیگ برتر کشتی فرنگی؛ دانشگاه آزاد سوم شد
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک جمعه برگزار می‌شود
هشت ملی‌پوش کوراش ایران در میدان جهانی
پرسپولیس و تراکتور در حضور ۵۰ هزار تماشاگر
هدیه گرانقیمت پسر میلیاردر هندی به مسی
غایبان پرسپولیس در مصاف حساس با تراکتور
رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی: مناطق آزاد ظرفیت بالایی برای میزبانی دارند
عزیزی: در تلاشیم که تازه به نقطه صفر در گلف برسیم
شیراز میزبان اردو تیم‌های وزنه‌برداری پایه شد
نام شادی پریدر در بین حامیان پایان تحریم شطرنج روسیه
پیروزی حریف ایران مقابل نیجریه
اعلام آرای استیناف
جلسه انضباطی خواهران منصوریان برگزار شد
جهانبخش و قلعه‌نویی در مراسم فیفا به چه ستاره‌هایی رای دادند؟
غیبت نایب‌قهرمان جهان در انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی
شکایت نیجریه به فیفا برای حضور در جام جهانی
سرمربی مشهور فرانسوی در آستانه اخراج
عرضه بلیت‌های ۶۰ دلاری به فدراسیون‌ها برای جام جهانی ۲۰۲۶
مدیر برنامه اندونگ علیه ادعای تاجر نیا سند رو کرد
برنامه سفر استقلال به بحرین مشخص شد