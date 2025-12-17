باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - شورای فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) با تصویب پاداش جام جهانی ۲۰۲۶، اعلام کرد: ۷۲۷ میلیون دلار از محل جام جهانی ۲۰۲۶ میان تیم‌های حاضر در این مسابقات تقسیم خواهد شد که نسبت به جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر افزایش چشمگیری داشته است.

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در این خصوص گفت: جام جهانی ۲۰۲۶ از نظر میزان کمک مالی به جامعه فوتبال جهان نیز یک رویداد تاریخی و تحول‌آفرین خواهد بود.

بر اساس مصوبه شورای فیفا، تیم قهرمان جام جهانی ۲۰۲۶، ۵۰ میلیون دلار پاداش خواهد گرفت و به تیم نایب‌قهرمان هم ۳۳ میلیون دلار پاداش خواهد رسید. همچنین تیم‌های سوم و چهارم به ترتیب ۲۹ میلیون دلار و ۲۷ میلیون دلار از فیفا دریافت خواهند کرد.

به تیم‌های پنجم تا هشتم، به هر تیم ۱۹ میلیون دلار، به تیم‌های نهم تا شانزدهم، به هر تیم ۱۵ میلیون دلار، به تیم‌های هفدهم تا سی‌ودوم، به هر تیم ۱۱ میلیون دلار و به تیم‌های سی‌وسوم تا چهل‌وهشتم هم به هر تیم ۹ میلیون دلار پاداش خواهد رسید.

علاوه بر این، هر تیم راه‌یافته به جام جهانی ۱.۵ میلیون دلار برای پوشش هزینه‌های آماده‌سازی دریافت خواهد کرد. به این ترتیب، تمامی فدراسیون‌های شرکت‌کننده حداقل ۱۰.۵ میلیون دلار بابت حضور در این رقابت‌ها دریافت می‌کنند.