انتخاب وکیل مناسب یکی از مهم‌ترین تصمیم‌ها در مسیر پیگیری پرونده‌های حقوقی و کیفری است. در این میان، وکیل قاضی بازنشسته جایگاه ویژه‌ای دارد. وکیلی که پیش از ورود به حرفه وکالت، سال‌ها در منصب قضاوت فعالیت کرده و از نزدیک با ساختار دادگاه‌ها، نحوه تصمیم‌گیری قضات و روند دادرسی آشنا بوده است. وکیل قاضی بازنشسته با سایر وکلا تفاوت اساسی دارد. این دسته از وکلا علاوه بر دانش حقوقی، تجربه عملی قضاوت را نیز با خود به همراه دارند.

سابقه قضاوت باعث می‌شود این وکلا نگاه دقیق‌تری به پرونده داشته باشند، نقاط ضعف و قوت دعوا را بهتر تشخیص دهند و مسیر رسیدگی را واقع‌بینانه‌تر پیش‌بینی کنند. به همین دلیل، بسیاری از افراد در جستجوی بهترین وکیل قاضی بازنشسته در شیراز هستند تا از این تجربه ارزشمند بهره‌مند شوند. در ادامه، لیست وکلای قاضی بازنشسته شیراز معرفی شده است. تمامی وکلای معرفی‌شده، سابقه رسمی قضاوت داشته و پس از بازنشستگی وارد حرفه وکالت شده‌اند.

لیست وکلای قاضی بازنشسته در شیراز

لیست زیر 3 مورد از بهترین وکلای قاضی بازنشسته را معرفی میکند تا به شما کمک کند تا بهترین و با تجربه ترین وکیل شیراز را پیدا کنید:

نام وکیل حوزه‌های تخصصی آدرس دفتر شماره تماس عبدالصمد محمدی‌مقدم دعاوی کیفری، خانواده، ارث و میراث، دعاوی ثبتی، اختلافات حقوقی شیراز، بلوار معالی‌آباد، پاساژ آفتاب فارس، طبقه دوم ـــــــــــــ حمیدرضا مظفریان میمندی دعاوی کیفری، حقوقی، ملکی، قراردادی، خانواده شیراز، بلوار معالی‌آباد، ساختمان سیمرغ ۰۷۱۳۶۳۶۲۸۷۷۰۹۱۷۳۰۱۹۹۱۹ سید رسول زارع دعاوی حقوقی، کیفری، پرونده‌های عمومی و حساس شیراز، خیابان قصردشت، مجتمع آریا ۰۷۱۳۶۲۶۵۶۵۵۰۹۱۷۳۰۶۸۲۶۰

عبدالصمد محمدی‌مقدم

عبدالصمد محمدی‌مقدم از قضات بازنشسته استان فارس است که سال‌ها در دادگاه‌های انقلاب اسلامی مشغول به فعالیت بوده است. حضور طولانی‌مدت ایشان در جایگاه قاضی باعث شده تسلط بالایی بر پرونده‌های کیفری و حقوقی داشته باشد. وی در طول دوران قضاوت خود با انواع دعاوی پیچیده و حساس مواجه بوده و همین تجربه ارزشمند را پس از بازنشستگی وارد حرفه وکالت کرده است.

ایشان در حال حاضر به‌عنوان وکیل با سابقه قضاوت در شیراز شناخته می‌شود و در پرونده‌های متعددی به‌ویژه در حوزه دعاوی خانواده، ارث و میراث، دعاوی ثبتی، جرایم مالی و اختلافات حقوقی فعالیت دارد. نگاه دقیق، تحلیل‌محور و واقع‌بینانه به پرونده‌ها از ویژگی‌های بارز ایشان محسوب می‌شود.

سال‌های تجربه در مقام قاضی و سپس وکالت، عبدالصمد محمدی‌مقدم را به یکی از گزینه‌های قابل اعتماد برای افرادی تبدیل کرده که به دنبال وکیل با سابقه شیراز هستند.

آدرس: شیراز، بلوار معالی‌آباد، پاساژ آفتاب فارس، طبقه دوم

حمیدرضا مظفریان میمندی

حمیدرضا مظفریان میمندی از جمله قضات بازنشسته با سابقه در شیراز است که بیش از بیست سال در دستگاه قضایی کشور فعالیت داشته است. وی در طول دوران قضاوت خود، مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های متعددی را در دادگاه‌های انقلاب برعهده داشته و تجربه گسترده‌ای در بررسی پرونده‌های کیفری و حقوقی کسب کرده است.

پس از بازنشستگی، ایشان وارد حرفه وکالت شده و اکنون به‌عنوان یکی از وکلای قاضی بازنشسته شیراز شناخته می‌شود. تخصص اصلی او شامل دعاوی کیفری، دعاوی حقوقی، پرونده‌های ملکی، اختلافات قراردادی و مسائل خانوادگی است.

موکلان ایشان معمولاً از دقت بالا، تسلط بر قوانین و شناخت عمیق از رویه دادگاه‌ها به‌عنوان نقاط قوت وی یاد می‌کنند. سابقه طولانی قضاوت باعث شده وی بتواند مسیر رسیدگی پرونده‌ها را با دیدی دقیق و حرفه‌ای مدیریت کند.

آدرس: شیراز، بلوار معالی‌آباد، ساختمان سیمرغ

شماره تماس: ۰۷۱۳۶۳۶۲۸۷۷

تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۱۹۹۱۹

سید رسول زارع

سید رسول زارع از قضات بازنشسته شناخته‌شده استان فارس است که سابقه ریاست دادگستری چند شهرستان را در کارنامه خود دارد. وی سال‌ها در جایگاه قاضی فعالیت کرده و مسئولیت‌های مدیریتی و قضایی متعددی را برعهده داشته است. این سابقه باعث شده شناخت دقیقی از ساختار قضایی، رویه‌های دادگاه‌ها و نحوه تصمیم‌گیری قضات داشته باشد.

پس از بازنشستگی، ایشان وارد حرفه وکالت شده و فعالیت خود را در شهر شیراز ادامه داده است. وی در حال حاضر به‌عنوان وکیل با سابقه قضاوت در شیراز در حوزه‌های مختلف حقوقی و کیفری فعالیت می‌کند.

تجربه مدیریتی و قضایی، قدرت تحلیل بالا و تسلط بر قوانین، از ویژگی‌های بارز ایشان محسوب می‌شود و بسیاری از افراد، وی را به‌عنوان یک وکیل باسابقه شیراز برای پرونده‌های حساس انتخاب می‌کنند.

آدرس: شیراز، خیابان قصردشت، مجتمع آریا

شماره تماس: ۰۷۱۳۶۲۶۵۶۵۵

تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۶۸۲۶۰

جمع‌بندی

اگر به دنبال وکیلی هستید که علاوه بر دانش حقوقی، تجربه واقعی قضاوت را نیز داشته باشد، انتخاب وکیل قاضی بازنشسته گزینه‌ای هوشمندانه است. این وکلا با درک عمیق از نحوه تفکر قضات، روند دادرسی و نقاط حساس پرونده، می‌توانند مسیر پرونده را به شکل موثرتری مدیریت کنند.

در این مقاله تلاش شده لیست وکلای قاضی بازنشسته شیراز معرفی شود تا انتخاب برای شما آسان‌تر گردد. بدون تردید، بهره‌گیری از خدمات یک وکیل با سابقه شیراز که سال‌ها در جایگاه قاضی فعالیت کرده، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت پرونده شما داشته باشد.

در نهایت توصیه می‌شود پیش از انتخاب نهایی، با وکیل مورد نظر مشاوره داشته و از میزان تخصص و تجربه او در حوزه پرونده خود اطمینان حاصل کنید.