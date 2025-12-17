مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری کل البرز جزییات حادثه برای فردی که هیچ سمتی در پرونده قضایی مورد رسیدگی در دادگاه کرج نداشت را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان البرز در اطلاعیهای، جزییات حادثه برای فردی که هیچ سمتی در پرونده قضایی مورد رسیدگی در دادگاه کرج نداشت را تشریح و اعلام کرد این فرد در مقابل ساختمان دادگستری اقدام به خودسوزی کرد که با حضور به موقع عوامل امدادی و درمانی آسیب جدی ندید و از مرگ نجات پیدا کرد.
در این اطلاعیه که عصر چهارشنبه منتشر شد آمده است: ظهر امروز ۲۶ آذر ماه فردی که همسرش دارای پرونده حقوقی در دادگستری شهرستان کرج بود و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر استان البرز قطعیت یافته بود در مقابل ساختمان دادگستری اقدام به خودسوزی کرد که بلافاصله با مداخله کارکنان و مدیریت دادگستری کرج، این شخص نجات یافت و با حضور به موقع اورژانس به یکی از بیمارستانهای کرج منتقل شد ولی حسب گزارش بیمارستان دچار سوختگی ۵۰ درصدی شده است.
این اطلاعیه میافزاید: بررسی محتویات پرونده و دادنامههای صادره نشان میدهد که بدوا ملک متعلق به آقایی بوده است که در سال ۱۳۹۳، به سبب مطالبه مهریه همسرش، با دستور اجرای احکام دادگاه خانواده توسط اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت میشود و بعد از یکسال این زوج توافق میکنند که در قبال مهریه، ملک به خانم صلح شود و توافق نامهای مبنی بر «عقد صلح» مابین زوجین تنظیم و متعاقبا همین ملک در اجرای رای داوری به صورت رسمی به خانم موصوف منتقل میشود؛ اما در سالهای بعد همین آقا با وجود اینکه با توجه به بازداشت ملک و نیز وقوع عقد صلح، اساسا مالکیتی در خصوص ملک نداشته است اقدام به اعطای «وکالت فروش» به فرد دیگری میکند و آن فرد نیز وکالت فروش را به فرد سومی که امروز اقدام به خودسوزی کرده میکند و این شخص نیز به استناد همین وکالت نامه، ملک را به همسر خود میفروشد.
بر اساس این اطلاعیه در ادامه همسر شخصی که امروز اقدام به خودسوزی کرده به عنوان شخص ثالث، به «رای داوری که به موجب آن ملک به صورت رسمی به زوجه مالک اولیه به عنوان مهریه منتقل شده بود» اعتراض نموده و طرح دعوا میکند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: شعبه سوم دادگاه حقوقی کرج پس از رسیدگی، با توجه به بازداشت قبلی ملک و صلح نامه اولیه، وکالتهای فروش را بی اعتبار تشخیص داده و معترض ثالث را طبق قانون، صاحب حق تشخیص نمیدهد و دادنامه هم پس از تجدیدنظرخواهی، در شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر دادگستری کل استان البرز عینا تایید و قطعیت مییابد.
در اطلاعیه مذکور آمده که این شخص علی رغم قطعیت و مختومه شدن پرونده، با مراجعه به شعبه به رای اعتراض میکند درحالی که خواهان پرونده همسرش بوده است، اما با این وجود توسط همکاران شعبه توضیح داده میشود که با توجه به انتقال قبلی ملک به شخص دیگر، وکالتنامههای فروش بعدی فاقد اعتبار بوده است و راهنمایی میشود که اگر احساس میکند حقی از وی زایل شده است؛ مطابق مقررات با عنوان «فروش مال غیر» و یا «مطالبه وجه» از کسی که وکالت فروش را به وی منتقل کرده طرح شکایت کند یا دادخواست حقوقی مطالبه وجه پرداختی را مطرح کند، اما در کمال تعجب وی در مقابل دادگستری کرج اقدام به خودسوزی میکند.
شایان ذکر است با اجرای کامل «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول» بسیاری از مشکلات این چنینی که ناشی از اسناد غیررسمی است و مالک را تنها کسی میشناسد که سند به نام وی صادر شده باشد، برطرف خواهد شد.
ایرنا