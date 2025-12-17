باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی _ علیاکبر ورمقانی، با حضور در جشنواره سفره کوردی شەوچلە (شب یلدا) که در هتل شادی سنندج برگزار شد، اظهار داشت: اگر همه خوراکیهای قدیمی و جدید استان، شناسنامهدار شود میتوانیم همپای استانهای مطرح و ثبت شده، به عنوان شهر جهانی غذا شاهد جذب گردشگران بیشتری باشیم و مردم میتوانند در تحقق این امر به میراث فرهنگی استان کمک کنند.
وی در ادامه افزود: امسال ۱۲ رویداد متفاوت و متنوع به مناسبت شب چله برنامهریزی شده که بخش اساسی این برنامهها مردم محور است و دستگاهها فقط برنامهریزی میکنند.
ورمقانی با اشاره به برپایی نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت شب یلدا در سنندج، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم ظرفیتهای استان در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری را به اقصی نقاط کشور بشناسانیم.