اداره کل همکاری‌های بین المللی حقوقی و قضایی اعلام کرد: پیکر یک شهروند زن ایرانی در بوسنی و هرزگوین با همکاری قضایی بین المللی شناسایی شد.

این فرد قصد خروج غیر قانونی از کشور را داشته و آخرین بار از مرز صربستان پیام صوتی ارسال کرده بود. همراهان وی نیز گزارش دادند که او به داخل رودخانه افتاده و احتمالاً در کشور بوسنی و هرزگوین جان خود را از دست داده است. با دریافت این گزارش و با توجه به اعلام سفارت بوسنی مبنی بر کشف چند جسد در همان منطقه، آزمایش DNA برای شناسایی قطعی شد.

در نهایت بررسی‌ها و تطبیق نتایج نشان داد جسد کشف شده در ساحل رودخانه ساوا، متعلق به همان فردی است که اداره کل همکاری‌های بین المللی حقوقی و قضائی درخواست شناسایی آن را ارسال کرده بود. به این ترتیب، پرونده با تلاش مشترک قضائی دو کشور به سرانجام رسید.

