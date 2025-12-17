باشگاه خبرنگاران جوان _نشست تخصصی بررسی تجربه «قم؛ شهر بدون دخانیات» با حضور نمایندگان سازمان بهداشت جهانی (WHO) و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی قم، بهصورت آنلاین در قاهره پایتخت مصر برگزار شد و آخرین اقدام ها، دستاوردها و چالشهای این طرح ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست، علی ابرازه رییس دانشگاه علوم پزشکی قم به تشریح روند شکلگیری و اجرای این طرح، همراستا با ماده هشت کنوانسیون چارچوب کنترل دخانیات سازمان بهداشت جهانی پرداخت و قم را بهعنوان الگویی موفق در میان شهرهای مذهبی معرفی کرد.
در این جلسه، نمایندگان سازمان بهداشت جهانی ضمن قدردانی از رویکرد علمی، فرهنگی و بومیسازیشده اجرای طرح، پرسشهایی را در زمینه پایش، نحوه مواجهه با تخلفات و مدیریت رفتار زائران مطرح کردند و تجربه قم بهعنوان مدلی قابل تعمیم به سایر شهرهای مذهبی منطقه مورد توجه قرار گرفت.
این نشست در راستای توسعه همکاریهای بینالمللی و انتقال تجربیات موفق جمهوری اسلامی ایران در حوزه کنترل دخانیات برگزار و بر استمرار تعامل دانشگاه علوم پزشکی قم با سازمان بهداشت جهانی تاکید شد.
منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم