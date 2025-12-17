در نشست آنلاین «قم؛ شهر بدون دخانیات» با سازمان بهداشت جهانی در قاهره،آخرین اقدام ها، دستاوردها و چالش‌های این طرح ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان _نشست تخصصی بررسی تجربه «قم؛ شهر بدون دخانیات» با حضور نمایندگان سازمان بهداشت جهانی (WHO) و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی قم، به‌صورت آنلاین در قاهره پایتخت مصر برگزار شد و آخرین اقدام ها، دستاوردها و چالش‌های این طرح ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 در این نشست، علی ابرازه رییس دانشگاه علوم پزشکی قم به تشریح روند شکل‌گیری و اجرای این طرح، هم‌راستا با ماده هشت کنوانسیون چارچوب کنترل دخانیات سازمان بهداشت جهانی پرداخت و قم را به‌عنوان الگویی موفق در میان شهرهای مذهبی معرفی کرد.

در این جلسه، نمایندگان سازمان بهداشت جهانی ضمن قدردانی از رویکرد علمی، فرهنگی و بومی‌سازی‌شده اجرای طرح، پرسش‌هایی را در زمینه پایش، نحوه مواجهه با تخلفات و مدیریت رفتار زائران مطرح کردند و تجربه قم به‌عنوان مدلی قابل تعمیم به سایر شهرهای مذهبی منطقه مورد توجه قرار گرفت.

این نشست در راستای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و انتقال تجربیات موفق جمهوری اسلامی ایران در حوزه کنترل دخانیات برگزار و بر استمرار تعامل دانشگاه علوم پزشکی قم با سازمان بهداشت جهانی تاکید شد.

منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: مبارزه با دخانیات ، اخبار سلامت
خبرهای مرتبط
یادداشت؛
ضرورت مبارزه با گرداب مهلک و دام مصرف سیگار
برگزاری همایش هفته ملی مبارزه با دخانیات در روستای سنجگان
منع فروش سیگار در سوپر مارکت های قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شهرداری قم با آغاز بارش‌ها در آماده باش کامل قرار دارد
آغاز عملیات برف روبی راه‌های روستایی بخش خلجستان قم
اعتکاف باید مردمی اداره شود
تاریخ سازی شمشیربازی قمی
هشدار شرکت آبفای قم با توجه به کاهش دما
نشست آنلاین «قم؛ شهر بدون دخانیات» با سازمان بهداشت جهانی در قاهره برگزار شد
سرمایه اصلی انسان،عمر است
افزایش ناوگان فعال اتوبوسرانی قم به ۲۷۰ دستگاه
آخرین اخبار
افزایش ناوگان فعال اتوبوسرانی قم به ۲۷۰ دستگاه
سرمایه اصلی انسان،عمر است
نشست آنلاین «قم؛ شهر بدون دخانیات» با سازمان بهداشت جهانی در قاهره برگزار شد
هشدار شرکت آبفای قم با توجه به کاهش دما
تاریخ سازی شمشیربازی قمی
شهرداری قم با آغاز بارش‌ها در آماده باش کامل قرار دارد
آغاز عملیات برف روبی راه‌های روستایی بخش خلجستان قم
اعتکاف باید مردمی اداره شود