شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اینترنت در زندگی روزمره انسانها نقش حیاتی دارد و به ابزاری قدرتمند به عنوان یک شبکه جهانی ارتباطات، نقش بسیار مهمی را در زندگی انسانها ایفا میکند و تاثیر قابل ملاحظهای در زندگی همه ما دارد. بطوریکه نبود آن زندگی انسانها را مختل میکند.
با توجه به ضرورت این ابزار مهم و کارآمد شهروندخبرنگار ما از اختلال در اینترنت و پوشش آنتن تلفن همراه در روستای بادکی شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
باسلام به استحضار میرساند وضع اینترنت و پوشش آنتن تلفن همراه در روستای بادکی از توابع شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی به شدت ضعیف و ناپایدار است. این مشکل به ویژه در محدودههای پرجمعیت و اماکن عمومی از جمله مسجد ذوالنورین و ناصرآباد نمود بیشتری دارد و موجب اختلال جدی در ارتباطات، آموزش مجازی، امور اداری و دسترسیهای ضروری اهالی شده است. با وجود اهمیت این موضوع برای ساکنان روستا، تاکنون بهبود مؤثری در وضعیت پوشش و کیفیت اینترنت صورت نگرفته است. از مسئولان محترم حوزه ارتباطات و اپراتورهای مربوطه تقاضا میشود با اعزام تیم فنی و بررسی میدانی، نسبت به تقویت پوشش شبکه و ترمیم یا ارتقای دکلهای مخابراتی منطقه اقدام عاجل بهعمل آورند. با تشکر از توجه و پیگیری شما
