فرمانده پلیس راه شمال سیستان وبلوچستان گفت: واژگونی ۲ دستگاه اتوبوس در مسیر زاهدان - نصرت آباد یک کشته و هفت مجروح برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ مهدی خمر گفت: واژگونی ۲ دستگاه اتوبوس در مسیر زاهدان - نصرت آباد یک کشته و هفت مجروح برجا گذاشت. این حوادث رانندگی عصر امروز در فاصله ۱۰ کیلومتری زاهدان ناشی از عدم کنترل وسیله نقلیه به دلیل بارش باران و لغزندگی جاده رخ داد.

وی ادامه داد: با توجه به تداوم بارندگی‌ها در سیستان و بلوچستان ضروری است رانندگان در چنین شرایطی، کاهش سرعت پایین‌تر از حد مجاز اعلام‌شده در تابلوها و خودداری از تردد غیرضروری را در دستور کار قرار دهند.

فرمانده پلیس راه شمال سیستان وبلوچستان گفت: ضروری است رانندگان باید برای سفر در شرایط بارندگی زمان بیشتری در نظر گیرند و با آگاهی از افزایش لغزندگی سطح مسیر، فاصله طولی ایمن را رعایت کنند و با سرعت مطمئنه که پایین‌تر از سرعت‌های مصوب جاده‌ای است تردد داشته باشند.

وی تاکید کرد: وقتی شیشه‌ها و آینه‌های ماشین بخار می‌کنند شیشه‌های جلو را تا حد کمی پایین بیاورید تا هوا در ماشین جریان داشته باشد و بخار شیشه‌ها از بین برود و دیدتان کم نشود.

سرهنگ خمر بیان کرد: همچنین در زمان بارندگی اگر ماشین‌ شروع به لغزیدن روی سطوح کرد، به آهستگی فرمان را در جهتی که می‌خواهید ماشین‌تان حرکت کند، بپیچانید و سعی کنید ماشین را با نیش ترمز متوقف سازید.

منبع ایرنا