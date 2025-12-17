باشگاه خبرنگاران جوان _سیدمحمدحسین دهناد رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر قم در مراسم روز ملی حملونقل که در سالن همایشهای شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به شرایط ابتدای دوره ششم شورای اسلامی شهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ و در ابتدای آغاز به کار شورا، جمعی از رانندگان نسبت به وضعیت معیشتی و دریافتی خود گلایههایی داشتند که این موضوع بهعنوان یکی از دغدغههای جدی در دستور کار شورا قرار گرفت.
وی افزود: با وجود شرایط اقتصادی و محدودیتهای موجود، تلاش شد تا در حد توان، بهبود نسبی در وضعیت دریافتی رانندگان ایجاد شود و امروز شاهد هستیم که نهتنها مشکل کمبود راننده در حمل و نقل شهری برطرف شده، بلکه صف متقاضیان برای فعالیت در ناوگان اتوبوسرانی شکل گرفته است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر قم با اشاره به نگاه حمایتی مدیریت شهری گفت: توجه ویژه شهردار قم به مسائل معیشتی رانندگان، نقش مؤثری در بهبود شرایط داشته که باعث شده تا در حد امکانات موجود، وضعیت مناسبتری برای فعالان این حوزه فراهم شود.
دهناد در ادامه به وضعیت ناوگان تاکسیرانی اشاره کرد و افزود: نرخ کرایههای تاکسیرانی در گذشته با عقبماندگیهایی همراه بود، اما در چهار سال اخیر، با وجود ضوابط و محدودیتها، تلاش شد بهای خدمات خطوط تاکسیرانی و خودروهای گردشی تا حد امکان اصلاح و بهبود یابد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حملونقل عمومی گفت: در سال ۱۴۰۰، تعداد سفرهای روزانه ناوگان اتوبوسرانی حدود ۶۲ هزار سفر بود که این رقم اکنون به ۱۱۸ هزار سفر در روز رسیده و افزایش قابلتوجهی را نشان میدهد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر قم افزود: سهم حملونقل عمومی از سفرهای درونشهری که در ابتدای دوره ۸ درصد بود، با تلاشهای صورتگرفته اکنون به ۱۳ درصد افزایش یافته است.
دهناد با بیان اینکه تعداد اتوبوسهای فعال شهر از ۱۸۶ دستگاه به حدود ۲۷۰ دستگاه رسیده، گفت: تعداد اتوبوسهای اورهالشده در این مدت رشد چشمگیری داشته و پوشش دسترسی ۴۰۰ متری شهروندان به ایستگاههای اتوبوس به ۸۶ درصد رسیده است.
وی کاهش فاصله زمانی حرکت اتوبوسها از ۱۸.۵ دقیقه به ۱۳.۵ دقیقه را از دیگر اقدامات این دوره برشمرد و افزود: اگرچه این عدد هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده، اما روند بهبود آن قابل توجه است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر قم به حذف پرداخت نقدی و افزایش استفاده از قمکارت اشاره کرد و گفت: میزان استفاده از کارت بلیت از ۶۷ درصد در چهار سال گذشته به ۸۶ درصد افزایش یافته است.
دهناد با اشاره به اقدامات نرمافزاری انجامشده در ناوگان اتوبوسرانی بیان کرد: این اقدامات موجب شده شهر قم در حوزه نرمافزاری حملونقل عمومی بهعنوان الگو در نشستهای کلانشهرها مطرح شود.
وی به کاهش زمان سفر از پردیسان به مرکز شهر اشاره کرد و گفت: با راهاندازی خطوط جدید، زمان سفر از پردیسان به حرم مطهر از حدود ۷۰ دقیقه به ۳۵ دقیقه کاهش یافته و بازخوردهای مثبتی از شهروندان دریافت شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر قم در ادامه به پروژه مترو پرداخت و گفت: پیشرفت فاز نخست خط یک مترو از ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹۷ درصد رسیده است.
دهناد با اشاره به توسعه شبکه معابر شهری ابراز کرد: طی چهار سال گذشته، ۴۰ تقاطع شهری به سامانههای هوشمند مجهز شده و دهها کیلومتر معبر اصلی و فرعی در سطح شهر احداث یا تکمیل شده است.
وی کاهش ۲۱ درصدی تلفات تصادفات درونشهری نسبت به سال ۱۴۰۱ را از دستاوردهای مهم حوزه ایمنی دانست و گفت: افزایش سامانههای ثبت تخلف و اجرای طرحهای آموزشی در مدارس، نقش مؤثری در این کاهش داشته است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر قم در پایان با اشاره به افزایش ظرفیت پارکینگهای شهری تصریح کرد: تعداد فضاهای پارک از ۳۱۰۰ به ۶۹۰۰ فضای پارک افزایش یافته و با بهرهبرداری از پارکینگهای جدید، بخشی از کمبودهای این حوزه جبران خواهد شد.
منبع:شهرداری قم