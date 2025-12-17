طغیان رودخانه در رودان هرمزگان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0644\u0627\u0628\u06cc \u0634\u0631\u0642 \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0637\u063a\u06cc\u0627\u0646 \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0631\u0648\u062f\u062e\u0627\u0646\u0647 \u062c\u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u0631\u0648\u062f\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0648\u062f\u0627\u0646 \u0634\u062f.\n