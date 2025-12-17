باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
طغیان رودخانه در رودان هرمزگان + فیلم

تصاویری از طغیان شدید رودخانه در رودان هرمزگان را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش های سیلابی شرق هرمزگان موجب طغیان شدید رودخانه جوزیر بخش رودخانه رودان شد.

