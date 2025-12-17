هفته هفتم لیگ برتر والیبال با شکست شهداب یزد مقابل سپاهان و پیروزی فولاد سیرجان مقابل سایپا به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته هفتم لیگ برتر والیبال با هفت دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد.
در یکی از مهمترین دیدارهای این هفته شهداب یزد صدرنشین لیگ برتر به مصاف سپاهان اصفهان رفتند و با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد تا اولین شکست شهدابی در فصل جاری به ثبت برسد.
در دیگر دیدار مهم این هفته فولاد سیرجان ایرانیان در سه ست پیاپی سایپا را مغلوب کرد.
نتایج دیدارهای هفته هفتم به شرح زیر است:
فولاد سیرجان ایرانیان ۳ - ۰ سایپا تهران
۲۵ بر ۱۵، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۳
پیکان تهران ۳ - ۱ رازین پلیمر
۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۸، ۲۴ بر ۲۶ و ۲۵ بر ۲۲
شهرداری ارومیه ۳ - ۰ طبیعت
۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۷
صنعتگران امید ۳ - ۰ مهرگان نور
۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۰
مس رفسنجان ۱ - ۳ چادرملو اردکان
۲۵ بر ۲۲، ۱۹ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵
استقلال گنبد ۰ - ۳ پاس گرگان
۱۴ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵
شهداب یزد ۲ - ۳ سپاهان اصفهان
۲۰ بر ۲۵. ۲۵ بر ۲۲، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۳ بر ۱۵
شهداب یزد با ۱۹ امتیاز در صدر جدول قرار دارد.
تیمهای فولاد سیرجان و سپاهان نیز با ۱۷ و ۱۵ امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار دارند.