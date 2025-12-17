باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
صحنه‌های زیبایی از جاری شدن آبشار‌ها بر روی کوه‌های مسیر کهنوج به رودان

تصاویری از به‌وجود آمدن آبشار‌ها بر روی کوه‌های مسیر کهنوج به رودان بندرعباس را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش شدید باران در بندرعباس آبشارهایی را بر روی کوه‌های مسیر کهنوج به رودان را به وجود آورد.

 

