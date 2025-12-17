باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت که نتایج حاصل از رایزنی‌ها بین اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا نشان خواهد داد که آیا ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین واقعا آماده پیگیری یک توافق صلح‌آمیز است یا خیر.

او همچنین گفت که روسیه انتظار دارد آمریکا پس از نهایی شدن مذاکرات با اوکراین و طرف‌های اروپایی، جزئیات رایزنی‌ها را با روسیه به اشتراک بگذارد.

پسکوف در پاسخ به سوالی در مورد گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر اینکه واشنگتن ممکن است در صورت عدم دستیابی به توافق صلح، تحریم‌های جدیدی را علیه بخش انرژی روسیه آماده کند، گفت که چنین اقداماتی تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط را تضعیف می‌کند.

وی گفت: «ما هنوز این گزارش‌ها را ندیده‌ایم، اما کاملاً مشخص است که در برخی از دفاتر واشنگتن، چنین برنامه‌هایی وجود دارد».

پسکوف همچنین موضع مسکو در مورد استقرار احتمالی نیرو‌های نظامی غربی در اوکراین را تکرار کرد. او گفت: «موضع ما در مورد نیرو‌های نظامی خارجی در خاک اوکراین کاملاً شناخته شده است. این موضع توسط رئیس جمهور و در سایر سطوح بیان شده است. نظر ما به طور گسترده شناخته شده، کاملاً ثابت و واضح است. با این حال، همچنان موضوع بحث طرف‌های اروپایی است.»

اظهارات پسکوف در حالی بیان شده که سران اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که ممکن است تضمین‌های امنیتی برای اوکراین شامل یک نیروی چند ملیتی اروپایی باشد که با حمایت آمریکا در اوکراین مستقر می‌شود. این پیشنهاد شامل کمک به بازسازی ارتش اوکراین، تأمین امنیت حریم هوایی و آبی آن و انجام عملیات در داخل کشور است.

مسکو بار‌ها با هرگونه حضور نیرو‌های ناتو در اوکراین مخالفت کرده است.

پیش از این، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در اظهاراتی بسیار تند، سران اروپایی را «خوک‌های کوچکی» خواند که با حمایت دولت پیشین آمریکا جنگ اوکراین را به راه انداخته و قصد داشتند از آن سود کسب کنند.

منبع: آناتولی