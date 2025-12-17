شوئیل اشکورات رودسر با ۷۰ سانتیمتر ارتفاع، بیشترین بارش برف استان گیلان در ۲۴ ساعت گذشته را به خود اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با انتشار اطلاعیهای از بارش برف در ارتفاعات و دامنههای این استان خبر داد.
در گزارش ایستگاههای هواشناسی؛ شوئیل اشکورات در شهرستان رودسر با ۷۰ سانتیمتر ارتفاع، بیشترین مقدار برف استان گیلان را در ۲۴ ساعت گذشته ثبت کرده است.
در این اطلاعیه رکوردهای بعدی برفریزی در گیلان نسبت به سایر مناطق شامل لشکان اشکورات؛ ۳۵ سانتیمتر، گورج املش؛ ۲۰ سانتیمتر، لرزره اسالم؛ ۲۰ سانتیمتر، اسب وونی تالش؛ ۱۹ سانتیمتر، امامزاده اسحاق؛ ۱۲ سانتیمتر، داماش و کلیشم رودبار؛ ۱۰ سانتیمتر، ملکوت؛ ۹ سانتیمتر، دیلمان؛ ۸ سانتیمتر، ماسوله؛ ۵ سانتیمتر و جیرنده ۳ سانتیمتر بوده است.
سامانه بارشی فردا از منطقه خارج میشود
همچنین بنا بر اعلام این اداره کل؛ نقشههای هواشناسی نشان دهنده استقرار سامانه بارشی و سرد در منطقه است. بر این اساس، ابرناکی و مه آلودبودن هوا، کاهش دما، وزش باد و بارندگی (گاهی شدید، موقتی خیلی شدید)، ارتفاعات و دامنهها بارش برف (گاهی شدید)، رعد و برق و احتمال تگرگ تا پیش از ظهر فردا (پنجشنبه ۲۷ آذر ماه) پیشبینی میشود.
به تدریج طی فردا با خروج این سامانه از منطقه، ضمن کاهش ابر، در ارتفاعات و دامنههای استان گیلان شرایط برای یخبندان مهیا خواهد شد و تا اواسط هفته آینده جوی غالبا پایدار و طی روز افزایش نسبی دما مورد انتظار است.