معاون وزیر نفت گفت:در صورت تداوم هوای سرد، میزان مصرف گاز به ۶۸۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری- سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در خبر تلویزیون اظهار داشت:با ورود توده هوای سرد، مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء روندی افزایشی داشته و روز گذشته، به حدود ۶۱۵ میلیون مترمکعب رسید که معادل نزدیک به ۷۲ درصد از کل گاز تولیدی کشور است.

‌وی ادامه داد:در صورت تداوم هوای سرد، این رقم احتمالاً به ۶۸۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت که نزدیک به ۸۰ درصد کل گاز تولیدی کشور می شود.

وی افزود: به دلیل پایداری هوای سرد در فلات مرکز احتمالاً میزان مصرف گاز به ۶۸۰ میلیون متر مکعب در هفته آینده افزایش می‌یابد.