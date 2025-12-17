معاون وزیر نفت گفت:در صورت تداوم هوای سرد، میزان مصرف گاز به ۶۸۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری- سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در خبر تلویزیون اظهار داشت:با ورود توده هوای سرد، مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء روندی افزایشی داشته و روز گذشته، به حدود ۶۱۵ میلیون مترمکعب رسید که معادل نزدیک به ۷۲ درصد از کل گاز تولیدی کشور است.

‌وی ادامه داد:در صورت تداوم هوای سرد، این رقم احتمالاً به ۶۸۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت که نزدیک به ۸۰ درصد کل گاز تولیدی کشور می شود.

وی افزود:  به دلیل پایداری هوای سرد در فلات مرکز احتمالاً میزان مصرف گاز به ۶۸۰ میلیون متر مکعب در هفته آینده افزایش می‌یابد.

 

برچسب ها: مصرف گاز ، توزیع گاز
خبرهای مرتبط
مصرف گاز به ۶۱۵ میلیون متر مکعب رسید
۳۵ درصد از کشور با قطعی گاز و برق مواجه بودند/ پرداخت سالانه حدود ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی به مردم
تأمین گاز صنایع کشور بهبود یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴
بارش‌های سنگین تا پایان هفته در راه است/ کاهش محسوس دمای هوا در شهر‌های مختلف
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۶ آذرماه
سود بانکی ۳۰ درصدی انگیزه تولید را از بین برده است
برف و باران در ۲۸ استان/ ممنوعیت تردد در برخی از محور‌ها
قیمت ۴ محصول لبنی به زودی اصلاح می شود
سهمیه‌های مصرف‌نشده خرید کالای ایرانی به وام ازدواج و فرزندآوری منتقل می‌شود
لیست وکیل قاضی بازنشسته شیراز
کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سد‌های تهران
ساعت کاری بانک ها از اول دی ماه ۷.۳۰ تا ۱۳.۳۰ است
آخرین اخبار
بارش باران تا پایان هفته ادامه دارد
میزان مصرف گاز به ۶۸۰ میلیون متر مکعب می رسد
لیست وکیل قاضی بازنشسته شیراز
سکونت ۴۳ هزار خانوار در پهنه‌های پرخطر کشور
مصرف گاز به ۶۱۵ میلیون متر مکعب رسید
افزایش تعداد رایزنان بازرگان ج.ا.ایران در کشورهای مختلف
تأمین گاز صنایع کشور بهبود یافت
ساماندهی خودروهای دولتی در دستور کار قرار گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۶ آذرماه
کلید رفع معضل مسکن در ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت است؟
مردم گزارشات اتلاف انرژی دستگاه های دولتی را اطلاع رسانی کنند
مزیت‌های حذف حجم مبنا/ دامنه نوسان بزودی تغییر پیدا خواهد کرد؟+ فیلم
سود بانکی ۳۰ درصدی انگیزه تولید را از بین برده است
عرضه هر شانه تخم مرغ بالاتر از ۲۲۰ هزارتومان گرانفروشی است
مسافران هوایی با ۱۹۹ تماس بگیرند
اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری درباره لغو یا تاخیر برخی پرواز‌ها
سهمیه‌های مصرف‌نشده خرید کالای ایرانی به وام ازدواج و فرزندآوری منتقل می‌شود
برف و باران در ۲۸ استان/ ممنوعیت تردد در برخی از محور‌ها
قیمت ۴ محصول لبنی به زودی اصلاح می شود
بهره برداری از راه‌آهن اردبیل ـ میانه تا اسفند ماه
برخی از جرایم مالیاتی طلافروشان بخشیده شد
بازرسی ویژه بازار شب یلدا در حال انجام است+ فیلم
مجوز قیمت‌گذاری بیش از ۱۰۰ شعبه‌ی بانک آینده صادر شد
کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سد‌های تهران
بارش‌های سنگین تا پایان هفته در راه است/ کاهش محسوس دمای هوا در شهر‌های مختلف
اتمام تعمیرات و بهینه‌سازی پست‌ها و خطوط انتقال تا پیش از تابستان آینده
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در بازار بیمه به حدود ۵۱.۱ میلیون فقره رسید
ساعت کاری بانک ها از اول دی ماه ۷.۳۰ تا ۱۳.۳۰ است
شناسایی و مجاز کردن ۱۰۰ هزار انشعاب غیر مجاز در سال
۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت مولد‌های برق اضطراری بدون هزینه قابل ورود به مدار است