هلال احمر با اشاره به اینکه در ۴۸ ساعت گذشته ۱۴ استان تحت تأثیر مخاطرات جوی قرار داشتند، اعلام کرد: بیش از ۵۷۰۰ نفر از خدمات هلال احمر بهره‌مند شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمعیت هلال‌احمر در اطلاعیه شماره ۲‌ علاوه بر اعلام خدمات‌رسانی به بیش از ۵۷۰۰ نفر در برف و کولاک و سیلاب اخیر، از آماده‌باش تیم‌های امدادی با ورود موج جدید بارشی به مناطق جنوبی کشور خبر داد و به هموطنان در این مناطق توصیه کرد که برای حفظ سلامتی و پیشگیری از خسارات جانی و مادی ناشی از بارش‌های شدید، نکات ایمنی لازم را رعایت کنند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

۱. از عصر روز ۲۴ آذرماه تا ساعت ۱۸ امروز ۲۶ آذرماه در استان‌های هرمزگان، بوشهر، فارس، کرمان، یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، مازندران، زنجان، قزوین، اردبیل و آذربایجان شرقی به ۵۷۶۴ نفر از هموطنان حادثه‌دیده امدادرسانی و اقلام زیستی مورد نیاز در میان آسیب‌دیدگان توزیع شده است.

 ۲- از آغاز بارش‌ها، ۴۱۱ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک و سیلاب با تلاش امدادگران هلال‌احمر رهاسازی و ۱۲۸ مورد عملیات تخلیه آب از منازل آب‌گرفته، انجام شده است.

۳- در این بازه زمانی، ۳۶ هموطن در معرض خطر، به مناطق امن منتقل شدند، اما ۲ کودک ۹ ساله در استان‌های فارس و هرمزگان بر اثر سیل جان خود را از دست دادند، یک هموطن حدودا ۴۰ ساله نیز در مسجد سلیمان استان خوزستان مفقود شده است.

۴- عملیات امداد و نجات در ۱۰۲ نقطه عملیاتی توسط ۱۹۶ تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر ارائه شده است و امدادرسانی در محور‌های مواصلاتی ادامه دارد. تمام نیرو‌های امدادی در مناطق تحت تاثیر در حالت آماده‌باش ۱۰۰ درصدی هستند و میزان آمادگی شعب، پایگاه‌های جاده‌ای، پایگاه‌های کوهستان، تجهیزات و لجستیک امدادی در حال رصد است.

۵- از شهروندان استان‌های تحت تاثیر موج بارشی تقاضا می‌شود که توصیه‌های عمومی زیر را جدی بگیرند:

 - در صورت بروز هرگونه حادثه و نیاز به امدادرسانی، فورا با شماره ۱۱۲ تماس بگیرید.

- از سفر‌های غیرضروری بویژه به استان‌های جنوبی کشور و همچنین گردنه‌های برفگیر و عبور از رودخانه‌ها پرهیز و به هشدار‌های هواشناسی توجه کنید. کیف کمک‌های اولیه را همراه داشته باشید. از آمادگی خودرو و تجهیزات زمستانی اطمینان پیدا کنید؛ فاصله طولی مناسب؛ رانندگی با چراغ روشن و رانندگی با سرعت مطمئنه متناسب با شرایط جوی را رعایت کنید. (توجه: سرعت مجاز جاده الزاماً سرعت ایمن در شرایط جوی نامناسب نیست).

- تا عادی شدن شرایط جوی، کوهنوردی نکنید.

-ورزش‌ها و تفریحات آبی مخصوصاً در استان‌های جنوبی کشور فعلاً عقلانی نیست.

- از توقف در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنید. امکان وقوع سیلاب ناگهانی بدون هشدار قبلی وجود دارد.

برچسب ها: هلال احمر ، برف و باران
