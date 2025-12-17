مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: بارش ها تا پایان هفته در بسیاری از مناطق کشور ادامه دارد‌.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در استان‌های کشور بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت، در مناطق جنوبی رعد و برق و در نقاط مستعد تگرگ را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: امشب شدت بارش در استان‌های ساحلی خزر، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، کرمان، فارس، بوشهر، هرمزگان، جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز، اصفهان، ارتفاعات مرکزی البرز و در استان‌های واقع در دامنه های مرکزی زاگرس خواهد بود. بارش در شمال غرب کشور در این روز به صورت پراکنده است.

او بیان کرد: روز پنجشنبه در غالب مناطق کشور به‌جز استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه و شرق سیستان و بلوچستان بارش پیش بینی می‌شود. شدت بارش در این روز در فارس، کرمان، هرمزگان، بوشهر و جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز است.در این روز در اکثر مناطق کشور کاهش دما رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: روز جمعه نیز در غالب مناطق کشور به‌جز آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه و ایلام بارش خواهیم داشت.

وی افزود: روز شنبه بارش با شدت کمتر در نیمه شرقی و جنوبی کشور ادامه خواهد داشت و یکشنبه در شمال شرق کشور بارش پراکنده پیش‌بینی می شود.تا روز شنبه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر مواج است.