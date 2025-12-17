باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اوسمار ویرا سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره بازی جام حذفی برابر تیم تراکتور اظهار کرد : قبل از اینکه بخواهم صحبتهایم را شروع کنم، یک عذرخواهی از همه خبرنگاران به ویژه خبرنگاران تبریزی دارم. در واقع به دلیل اینکه پرواز با تاخیر مواجه شد، نتوانستیم به موقع به تبریز برسیم تا در کنفرانس خبری شرکت کنم.
او ادامه داد: این یک بازی جام حذفی است؛ دیداری که یک تیم باید حذف شود. این دیداری است که ۲ تیم از تیمهای مهم ایران با یکدیگر روبرو میشوند. همه میدانیم که جزئیات خیلی کوچک در بازی فردا میتوانند تعیین کننده باشند.
سرمربی پرسپولیس درباره برگزاری این دیدار با حضور تماشاگران گفت: به نظرم فوتبال برای هواداران و تماشاگران است. امیدوارم هوادارانی که فردا به ورزشگاه میآیند، یک بازی زیبا از هر ۲ تیم ببینند و لذت ببرند.
اوسمار در صحبتهایش خطاب به هواداران پرسپولیس که در تبریز حضور دارند، گفت: فردا یک بازی حذفی است. پیش از این همه جا تماشاگران ۵۰-۵۰ میشدند و از بازی لذت میبردند. حالا خطاب به هوادران خودمان میگویم که امیدوارم یک بازی خوب را ببینند و بتوانیم در داخل زمانی همه سعیمان را کنیم که بتوانیم هدیه خوبی به آنها بدهیم.
او درباره شناختش از تراکتور گفت: تراکتور یک تیم خوب است که هم در ایران و هم آسیا عملکرد خوبی دارد و امیدوارم طبق نقشه کار خودمان بتوانیم بازی خوبی ارائه کنیم.
اوسمار درباره روند خوب پرسپولیس در بازیهای اخیر پس از حضور او روی نیمکت سرخپوشان و در پاسخ به این سوال که آیا این تیم میتواند در بازی فردا نیز پیروز شود یا خیر؟ گفت: این دیدار مثل بازیهای لیگ نیست که بخواهیم امتیاز جمع کنیم و در واقع باید به آن به عنوان یک فینال نگاه کنیم. همه تلاشمان این است که فردا یک بازی خوب انجام بدهیم و در پایان بازی، به مرحله بعدی صعود کنیم.