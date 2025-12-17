افشاگری از طرح محرمانه اسرائیل برای حمله به ایران! + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u067e\u0634\u062a \u067e\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u06a9\u0645 \u06a9\u0645 \u0627\u0641\u0634\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0647 \u06cc\u06a9 \u062f\u0647\u0647\u060c \u0646\u0647 \u06f2\u06f0 \u0633\u0627\u0644 \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u06cc\u06a9 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0631\u06cc\u0632\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f.\n