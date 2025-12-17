باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
افشاگری از طرح محرمانه اسرائیل برای حمله به ایران! + فیلم

برای حمله صهیونیست‌ها به ایران نه یک دهه،بلکه به اندازه تاریخ یک انقلاب برنامه‌ریزی شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اطلاعات پشت پرده‌ای که کم کم افشا می‌شود نشان داد حمله صهیونیست‌ها به ایران نه یک دهه، نه ۲۰ سال بلکه به اندازه تاریخ یک انقلاب برنامه ریزی شده بود.

