باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن حیدری مدیرکل هواشناسی استان اعلام کرد که فعالیت سامانه بارشی اخیر موجب ثبت بارش در بخش‌های وسیعی از سطح استان شده است. در این میان، کتیج از توابع شهرستان فنوج با ثبت ۴۰ میلی‌متر بارندگی، عنوان پربارش‌ترین نقطه استان را به خود اختصاص داد.

حیدری در تشریح جزئیات این بارش‌ها افزود: مجموعاً در ۶۹ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی استان بارش گزارش شده است که از جمله آنها می‌توان به زاهدان با ۲.۸ میلی‌متر، زابل ۰.۲ میلی‌متر، فنوج ۲۷ میلی‌متر، نصرت‌آباد ۴.۱ میلی‌متر، خاش ۲.۸ میلی‌متر و زهک ۱.۸ میلی‌متر اشاره کرد.

وی با بیان اینکه نخستین بارش پس از حدود شش ماه انتظار موجب بهبود کیفیت هوا شد، ادامه داد: تا روز پنجشنبه در نیمه شمالی، غرب استان و ارتفاعات جنوبی و همچنین جمعه و شنبه در سطح استان، شرایط برای افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق، تگرگ و وزش تندباد موقتی فراهم خواهد بود. همچنین از روز پنجشنبه کاهش تدریجی دما در سطح استان به‌ویژه نیمه شمالی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان در پایان با اشاره به ماهیت ناگهانی بارش‌های رگباری توصیه کرد از کوهنوردی، چرای دام در ارتفاعات و توقف یا اسکان در حاشیه مسیل‌ها پرهیز شود. وی همچنین ضمن تأکید بر تداوم خشکسالی و کمبود منابع آب، از شهروندان خواست تا در مصرف آب صرفه‌جویی را در اولویت قرار دهند.

منبه روابط عمومی هواشناسی سیستان وبلوچستان