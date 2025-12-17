تیم ملی اسکیت رولبال بانوان مقام سومی جام جهانی را از آن خود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  تیم ملی اسکیت رولبال بانوان  با نمایشی مقتدرانه و کم‌نقص، عنوان سوم جام جهانی رولبال را از آنِ خود کرد.

ملی‌پوشان کشورمان در دیدار رده‌بندی، با پیروزی پرگل و قاطع ۱۹ بر یک مقابل تیم سریلانکا، پایانی باشکوه بر حضور خود در این رقابت‌ها رقم زدند.

بانوان ایران در این دیدار از همان دقایق ابتدایی، در هر ۲ نیمه قدرت فنی و تاکتیکی خود را به حریف دیکته کردند و با بازی برتر، حملات پی‌درپی و انسجام تیمی مثال‌زدنی، اجازه خودنمایی به حریف ندادند. همچنین این برتری مطلق، اختلاف سطح دو تیم را به‌خوبی نشان داد.

فاطمه عادل مهربان، شکیلا شهبانی، مهدیه مومنی،هسنی دیزنگیان، پرند خرمی،شقایق رحمانی ومهلا مرادی گلزنان تیم ایران در این دیدار بودند.

گفتنی است تیم پسران نیز در دیدار رده بندی صبح فردا (پنجشنبه) به مصاف مصر خواهند رفت.

برچسب ها: فدراسیون اسکیت ایران ، مسابقات اسکیت رولبال
خبرهای مرتبط
صعود تیم ملی دختران اسکیت رولبال به نیمه نهایی جام جهانی
پیروزی شیرین تیم ملی رولبال بانوان برابر مصر در جام جهانی
اعزام تیم‌های ملی اسکیت رولبال به جام جهانی امارات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۴ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
ایران همیشه جاویدان
۰
۰
پاسخ دادن
جلسه انضباطی خواهران منصوریان برگزار شد
توافق محمد بنا با تیم ملی کشتی آذربایجان
هدیه گرانقیمت پسر میلیاردر هندی به مسی
جریمه سنگین تراکتور و ساپینتو از سوی کنفدراسیون آسیا
غایبان پرسپولیس در مصاف حساس با تراکتور
اعلام پاداش جام جهانی ۲۰۲۶/ ۱۰.۵ میلیون دلار حداقل دریافتی هر تیم
مورایس سرمربی قهرمان آسیا شد
تغییر در نتیجه لیگ برتر کشتی فرنگی؛ دانشگاه آزاد سوم شد
پرسپولیس و تراکتور در حضور ۵۰ هزار تماشاگر
نام شادی پریدر در بین حامیان پایان تحریم شطرنج روسیه
آخرین اخبار
مقام سومی بانوان ایران در جام جهانی اسکیت رولبال
اوسمار: می‌خواهیم با بردن تراکتور به هواداران پرسپولیس هدیه بدهیم
پیروزی راحت فولاد سیرجان مقابل سایپا/ اولین شکست شهداب به ثبت رسید
انحلال باشگاه سایپا تکذیب شد
تعیین ناظر ویژه انضباطی برای دیدار تراکتور - پرسپولیس
اعلام پاداش جام جهانی ۲۰۲۶/ ۱۰.۵ میلیون دلار حداقل دریافتی هر تیم
ذوب آهن در خانه مقابل شمس آذر متوقف شد
سیدصالحی: کیفیت پرسپولیس بهتر شده است/ استقلال نیاز به تقویت دارد
جلسه تاج با اینفانتینو درباره حضور اعضای تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶
جریمه سنگین تراکتور و ساپینتو از سوی کنفدراسیون آسیا
توافق محمد بنا با تیم ملی کشتی آذربایجان
مورایس سرمربی قهرمان آسیا شد
اجتناب از برنامه‌های کوهنوردی تا اطلاع ثانوی
آبگرفتگی معابر دختران فوتسال را به دردسر انداخت!
تغییر در نتیجه لیگ برتر کشتی فرنگی؛ دانشگاه آزاد سوم شد
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک جمعه برگزار می‌شود
هشت ملی‌پوش کوراش ایران در میدان جهانی
پرسپولیس و تراکتور در حضور ۵۰ هزار تماشاگر
هدیه گرانقیمت پسر میلیاردر هندی به مسی
غایبان پرسپولیس در مصاف حساس با تراکتور
رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی: مناطق آزاد ظرفیت بالایی برای میزبانی دارند
عزیزی: در تلاشیم که تازه به نقطه صفر در گلف برسیم
شیراز میزبان اردو تیم‌های وزنه‌برداری پایه شد
نام شادی پریدر در بین حامیان پایان تحریم شطرنج روسیه
پیروزی حریف ایران مقابل نیجریه
اعلام آرای استیناف
جلسه انضباطی خواهران منصوریان برگزار شد
جهانبخش و قلعه‌نویی در مراسم فیفا به چه ستاره‌هایی رای دادند؟
غیبت نایب‌قهرمان جهان در انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی
شکایت نیجریه به فیفا برای حضور در جام جهانی