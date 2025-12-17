تیم ملی اسکیت رولبال بانوان مقام سومی جام جهانی را از آن خود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی اسکیت رولبال بانوان با نمایشی مقتدرانه و کم‌نقص، عنوان سوم جام جهانی رولبال را از آنِ خود کرد.

ملی‌پوشان کشورمان در دیدار رده‌بندی، با پیروزی پرگل و قاطع ۱۹ بر یک مقابل تیم سریلانکا، پایانی باشکوه بر حضور خود در این رقابت‌ها رقم زدند.

بانوان ایران در این دیدار از همان دقایق ابتدایی، در هر ۲ نیمه قدرت فنی و تاکتیکی خود را به حریف دیکته کردند و با بازی برتر، حملات پی‌درپی و انسجام تیمی مثال‌زدنی، اجازه خودنمایی به حریف ندادند. همچنین این برتری مطلق، اختلاف سطح دو تیم را به‌خوبی نشان داد.

فاطمه عادل مهربان، شکیلا شهبانی، مهدیه مومنی،هسنی دیزنگیان، پرند خرمی،شقایق رحمانی ومهلا مرادی گلزنان تیم ایران در این دیدار بودند.

گفتنی است تیم پسران نیز در دیدار رده بندی صبح فردا (پنجشنبه) به مصاف مصر خواهند رفت.