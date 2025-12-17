رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران از صدور رای قطعی دیوان عالی کشور در تثبیت نهایی مالکیت شهرداری بر املاکی در محدوده منطقه ۱۰ به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سنوات گذشته، شهرداری نسبت به خرید و تملک املاک موضوع پرونده اقدام کرده بود، ولیکن پس از گذشت ۱۲ سال، املاک مزبور به موجب رأی مرجع قضائی به مالک اولیه مسترد گردیده بود.

مقداد محتشم آرا رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران ضمن اعلام این خبر گفت: با طرح موضوع در مراجع قضائی و صدور دستور ریاست قوه قضائیه پرونده جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع و نهایتاً به موجب رأی صادره از شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، مالکیت شهرداری بر املاک یاد شده مستقر و تثبیت گردید و از تضییع حقوق عمومی جلوگیری به عمل آمد.

محتشم آرا در پایان ضمن قدردانی از تلاش، تعهد و تخصص حقوقی مدیران و کارشناسان مرکز حقوقی و اداره حقوقی منطقه ده شهرداری تهران، با اشاره به اهمیت مالی این پرونده افزود: ارزش ریالی املاک موضوع این پرونده بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که صدور این رأی، نقش به سزایی در صیانت از بیت المال و منابع عمومی شهر ایفا کرد.

منبع: روابط عمومی مرکز حقوقی شهرداری تهران