باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان شامگاه چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴، در مراسم نخستین دوره اعطای جایزه جهانی امام خمینی (ره) با اشاره به دشواری سخن گفتن از امام خمینی (ره) در جمع اندیشمندان و حاضرین در جلسه اظهار داشت: در جمع شما از امام سخن گفتن کار بسیار سختی است و آنچه به ذهن می‌رسد این است که انسان بار سنگین راه را بر دوش خود احساس می‌کند.

رئیس جمهور با اشاره به هم‌سویی رفتار امام راحل با وصیت حضرت علی علیه‌السلام گفت: وقتی رفتار و باور‌های امام خمینی (ره) را با وصیتی که حضرت علی علیه السلام دارد مقایسه می‌کنم، می‌بینم نرم نرم و قدم به قدم آنچه امام علی (ع) توصیه و وصیت کرده، امام بزرگوار به آن عمل کرده است.

پزشکیان با توصیف سیره امام خمینی (ره) در نسبت با دنیا بیان کرد: امام خمینی (ره) انسانی بود که به هیچ وجه دنبال دنیا و در طلب دنیا نبود و آنچه از وجود این بزرگوار دیده می‌شد بی‌توجهی به دنیا و مافی‌ها بود و نه تنها در طلب دنیا نبود، بلکه آنچه را هم از دنیا از دستش می‌گرفتند تأسفی بر آن نمی‌خورد.

رئیس جمهور با تأکید بر پیوند دنیاگریزی با حق‌گویی افزود: وقتی انسانی بتواند دنبال دنیا راه نیفتد و اگر از مظاهر دنیا چیزی از دستش رفت، بر آن تأسف نخورد، می‌تواند حق را بگوید و می‌تواند به سمت یاور مظلوم شدن حرکت کند.

پزشکیان با اشاره به روحیه ظلم‌ستیزی امام خمینی (ره) تصریح کرد: امام خمینی (ره) با تمام وجودش با استکبار و با ظالم در ستیز بود و در هر کلام و در هر گفتارش این معنا روشن بود که در مقابل ظالمین نباید سر خم کرد و ظلم‌ستیزی در سیره او جاری بود.

رئیس جمهور با اشاره به دلبستگی امام خمینی (ره) به مردم گفت: آنچه عزیزان گفتند درست است و امام خمینی (ره) با تمام وجودش به مردم دل بسته بود، به‌خصوص به محرومین و به‌خصوص به کسانی که تحت ستم بودند و همان توصیه «کونا لظالم خصما ولمظلوم عونا» در وجود او جلوه داشت.

پزشکیان با اشاره به بخش دیگری از وصیت امیرالمؤمنین اظهار داشت: در وصیت حضرت علی علیه السلام، توصیه به تقوای الهی آمده و این همان چیزی است که همه کسانی که امام خمینی (ره) را می‌شناسند، در رفتار و گفتار او دیده‌اند.

رئیس جمهور با تأکید بر جایگاه نظم در زندگی امام خمینی (ره) افزود: کسانی که امام خمینی (ره) را دیده‌اند، می‌دانند وقتی می‌خواست از جایی به جایی برود یا کاری را انجام بدهد، دقیق می‌گفتند فلان ساعت و فلان دقیقه و این نظم در زندگی امام کاملاً روشن است و در کنار آن، امام پیام‌آور وحدت و انسجام بود.

پزشکیان با اشاره به نگاه امام خمینی (ره) به بسیج خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) در زمانی که ایران ۳۰ میلیون جمعیت داشت از بسیج ۲۰ میلیونی گفت و این یعنی همه کسانی که می‌توانند در میدان باشند، بسیجی‌اند و کسی را جدا نکرد و گروهی را بیرون نگذاشت و گفت همه مردم برای استقلال و سلامت و عزت کشور باید در میدان باشند.

رئیس جمهور با اشاره به سفارش‌های دینی درباره همبستگی گفت: در همان توصیه‌ها، رسیدگی به ایتام آماده است و این یعنی با هم و در کنار هم باشید و به هم بذل و توجه کنید و مبادا به هم پشت بکنید و مبادا قطع رابطه کنید.

پزشکیان با اشاره به پیامد‌های تفرقه تصریح کرد: امت اسلامی و جامعه اسلامی اگر ید واحده شود و اگر همه با هم باشند، این ظالمان و ستمگران امکان ندارد کشور‌های اسلامی را به این روز بیندازند و برایشان گرفتاری ایجاد کنند و آنچه امروز در غزه رخ می‌دهد، نتیجه همین تفرقه و از دست رفتن وحدت است.

رئیس جمهور با انتقاد از وضعیت جهان در برابر فجایع انسانی گفت: دنیا در مقابل دیدگان خود می‌بیند زن و مرد و کودک و جوان و پیر را وحشیانه می‌کشند؛ یا با بمباران، یا با گرسنگی و بیماری، یا با سرما و باران و بوران و بعد دم از حقوق بشر می‌زنند و این ادعا شرم‌آور است.

پزشکیان با اشاره به اصل وحدت در سنت نبوی (ص) اظهار داشت: تمام آن چیزی که ما در آن گم شده‌ایم، وحدت و انسجام مسلمان‌هاست. رسول خدا وقتی به مدینه آمد، به قبایل و اقوامی که سال‌ها با هم جنگیده بودند گفت پیمان برادری ببندید و قبایل درافتاده را تبدیل به یک امت واحد کرد.

رئیس جمهور با اشاره به سخنان پیامبر در فتح مکه افزود: پیامبر در فتح مکه فرمود، برتری با تقواست و عرب و عجم و سیاه و سفید بر هم برتری ندارند و همه مانند دانه‌های یک شانه برابرند.

پزشکیان با تبیین معنای تقوا در این چارچوب گفت: تقوا در زبان حضرت علی (ع) و در قرآن یعنی تفکر صحیح و اجرای درست آن تفکر برای خدا و بدون منت برای مردم؛ به زبان امروز تقوا یعنی حرکت بدون خطا و اگر ما بتوانیم در تصمیم و اجرا و رفتار بدون خطا عمل کنیم، جایگاه امت مسلمان دگرگون می‌شود.

رئیس جمهور با اشاره به سخنان میهمان مالزیایی مراسم گفت: برادرمان از مالزی فرمودند نه تنها امام خمینی (ره) به دنبال وحدت در جامعه اسلامی بود، بلکه صلح و سلامت برای دنیا می‌خواست و این نگاه در متن دین هم دیده می‌شود که کان الناس امت واحده.

پزشکیان با اشاره به ریشه اختلافات خاطرنشان کرد: در آیات و معارف دینی آمده است اختلاف‌ها پس از آمدن بینات، به خاطر بقی و منیت رخ می‌دهد و اختلاف بر اساس منیت و بر اساس آن چیزی است که انسان غیر خدا را می‌طلبد و پول و مقام و جایگاه را محور می‌کند.

رئیس جمهور با اشاره به مسیر هدایت افزود: ما هر روز در نماز می‌خوانیم صراط مستقیم و صراط مستقیم یعنی وحدت و اعتصام به حبل خدا و حرکت به سمت صراط مستقیم.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت ید واحده شدن مسلمانان اظهار داشت: مسلمان‌ها در تمام دنیا، چه در کشور خودمان و چه در کشور‌های اسلامی، باید ید واحده شوند و اگر به این باور برسیم که مسلمانان با هم هستند، هیچ وقت اسرائیل با چهار، پنج میلیون نفر نمی‌تواند مسلمان‌ها را به جان هم بیندازد.

رئیس جمهور با اشاره به اهداف دشمنان تصریح کرد: تمام تلاش آنان این است که مسلمانان با هم اختلاف داشته باشند و ما بر سر چیز‌های بی‌خود دعوا کنیم تا آنان بیایند منابع ما را غارت کنند و با قلدری و ظلم، هر کاری دلشان خواست بر سر مسلمان‌ها بیاورند.

پزشکیان با اشاره به نگاه امام خمینی (ره) در برابر سلطه‌گری گفت: امام خمینی (ره) ضد این افکار ظالمانه و تجاوزگرانه قدرت‌های نفوذ در منطقه و با تمام وجود طرفدار مظلوم، وحدت و انسجام داخلی بود؛ لذا آنچه ما را موفق کرد، مردم بودند و وحدت و انسجام مردم.

رئیس جمهور با اشاره به هشدار امام خمینی (ره) درباره مردم افزود: امام بار‌ها اشاره فرمودند اگر مردم از ما رو برگردانند، از انقلاب و دین و مذهب چیزی نخواهد ماند و امروز ما در کنار گرامی‌داشت یاد امام، بار سنگین اجرای همان حرف‌ها را بر دوش داریم.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت عمل‌گرایی گفت: اینکه بنشینیم و تعریف کنیم و بنویسیم و بگوییم، ولی در عمل نتوانیم نشان بدهیم، مردم ما را قبول نخواهند کرد. مردم از مسئول دولت نمی‌پذیرند که در مشکلات باشند و ما نتوانیم به فکر آنان باشیم یا نتوانیم راه‌حل پیدا کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به دشواری وضعیت جهان اسلام گفت: اگر امام خمینی (ره) امروز بود، تصور می‌کنم برایش واقعاً سخت بود که این وضعیت جامعه مسلمان‌ها و رفتار‌ها و اختلاف‌ها را ببیند. ما باید بتوانیم هم در داخل کشور و هم بین کشور‌های اسلامی عزت و سربلندی و شعار توانستن و استقلال و ایستادگی را در عمل نشان بدهیم.

پزشکیان با اشاره به نقش منیت در اختلاف‌ها اظهار داشت: منیت را زیر پا له کردن مشکل است و اکثر دعوا‌هایی که می‌کنیم از منیت است و الا خدمت برای مردم دعوا ندارد. بسیاری از مشکلات به خاطر اسم من، پست من، نام من و جایگاه من است.

رئیس جمهور با اشاره به ویژگی برجسته امام خمینی (ره) افزود: امام منیت را در وجود خودش کشته بود و همه آن چیزی را که می‌خواست برای خدا بود و آن چیزی که باید ما در عمل نشان بدهیم، این است که بتوانیم برای خدا و به خاطر مردم همان مسیر را به نمایش بگذاریم.

پزشکیان با اشاره به فشار‌های خارجی گفت: این کار بار سنگینی است و رژیم صهیونیسیت و آمریکا و کشور‌هایی که با آنان همراهی دارند، تلاش می‌کنند نگذارند ما خدمتگزار صادق و درست مردممان باشیم و فشار می‌آورند و تحریم می‌کنند و جنگ راه می‌اندازند و اختلاف راه می‌اندازند تا ما نتوانیم کارمان را بکنیم.

رئیس جمهور با توضیح راه برون‌رفت تصریح کرد: آنچه ما را موفق می‌کند وحدت و انسجام است و اگر با هم باشیم و اگر دغدغه امام یعنی محرومین و مظلومین را محور قرار بدهیم، من با تمام وجود باور دارم که قادر هستیم مشکلات را حل کنیم؛ آنچه ما را باز می‌دارد اختلاف و اختلاف و اختلاف و منیت و منیت و منیت است.

پزشکیان با اشاره به یک بیان مشهور ادامه داد: همه‌ی درویشان را در یک اتاق جمع کنید، هیچ اختلافی بین آنان وجود ندارد، اما دو پادشاه در اقلیمی نگنجند و این یعنی اصل اختلاف از خودخواهی‌ها و منیت‌ها برمی‌خیزد.

رئیس جمهور با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم گفت: از برگزارکنندگان و عزیزانی که زحمت کشیدند این جایزه را ترتیب دادند تا یاد و راه امام خمینی (ره) بزرگوار زنده بماند، تشکر و از همه مهمانان عزیزی که از نقاط دور و نزدیک تشریف آوردند، قدردانی می‌کنم.

پزشکیان در پایان سخنان خود اظهار داشت: از خداوند بزرگ طلب می‌کنیم ما را شرمنده امام و شهیدانمان نکرده و ما را روز قیامت در مقابل آن چیزی که باید جواب بدهیم سر به زیر نکند و توفیق بدهد پاسخگو باشیم.

در آیین اهدای «جایزه جهانی امام خمینی (رحمت‌الله‌علیه)» از ۱۹ شخصیت برجسته علمی، دینی، فرهنگی و اجتماعی از کشور‌های مختلف جهان در حوزه‌های نظری و عملی اندیشه امام خمینی (رحمت‌الله‌علیه) تقدیر به عمل آمد و جمعی از علما، اندیشمندان، فعالان رسانه‌ای و مؤسسات فرهنگی بین‌المللی به‌عنوان برگزیدگان و شایستگان تقدیر، معرفی شدند. همچنین ۴ عنوان کتاب درباره امام خمینی (ره) و ترجمه‌های آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه جهانی امام خمینی (ره) به زبان‌های روسی، اسپانیایی، انگلیسی، عربی و فارسی رونمایی شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری