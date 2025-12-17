آمریکا شاگرد مکتب پهپادی ایران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062a\u0645\u0633\u062e\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u06a9\u067e\u06cc \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0627\u0647\u062f\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u0646\u06cc\u0648\u0632\u0648\u06cc\u06a9 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u062e\u06cc\u0631\u0627 \u0646\u0627\u0645 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f \u062d\u062f\u06cc\u062f \u06f1\u06f1\u06f0 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0647\u0645 \u062f\u0631 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u067e\u0631\u062a\u06a9\u0631\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n