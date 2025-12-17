باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آمریکا شاگرد مکتب پهپادی ایران + فیلم

آمریکا از سوی ایران به خاطر کپی برداری از پهپادهای شاهد مورد تمسخر قرار گرفت.

تمسخر آمریکا از سوی ایران به خاطر کپی برداری از پهپادهای شاهد، این گزارش رسانه هایی مانند نیوزویک آمریکا است.

اخیرا نام پهپاد حدید ۱۱۰ ایران هم در رسانه‌های دنیا پرتکرار شده است.

 

