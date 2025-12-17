باشگاه خبرنگاران جوان _ ایرج عزیزی گفت: بررسیهای انجامشده توسط مراجع ذیربط نشان میدهد این ویدئو مربوط به سال ۱۴۰۱ (حدود سه سال قبل) بوده و حادثه مذکور در اثر بارشهای شدید و شرایط قهری (فورسماژور) رخ داده و هیچگونه ارتباطی با شرایط فعلی، بارندگیهای اخیر و یا دپوی غیرقانونی جاری کالا ندارد. در زمان وقوع حادثه نیز موضوع از مسیرهای قانونی و حقوقی در حال پیگیری بوده است.
با این حال، اداره کل تعزیرات حکومتی استان ضمن رد هرگونه احتکار، دپوی غیرمجاز و تضییع حقوق عمومی، اعلام میدارد با هر نوع نگهداری خارج از ضوابط، عرضه خارج از شبکه، احتکار و اخلال در بازار کالاهای اساسی از جمله برنج و دیگر اقلام اساسی و ضروری، وفق قوانین و مقررات بهصورت قاطع، فوری و بدون اغماض برخورد خواهد شد. در همین راستا، نظارتها بر انبارها، مراکز نگهداری، زنجیره توزیع و فرآیند قیمتگذاری کالاهای اساسی تشدید شده است.
اداره کل تعزیرات حکومتی استان تأکید میکند بازنشر هدفمند و غیرواقعی چنین محتواهایی در شرایطی که جامعه با مسائل معیشتی، نوسانات قیمت و فشارهای اقتصادی مواجه است، موجب تشویش اذهان عمومی شده و از مصادیق برهم زدن آرامش بازار تلقی میشود و در صورت احراز تخلف، وفق مقررات قابل رسیدگی خواهد بود.
همچنین تأکید میگردد تجار، بازرگانان، واردکنندگان، صادرکنندگان و مدیران مرتبط با حوزه لجستیک و انبارداری مکلفاند پیش از هرگونه ورود، دپو یا عرضه کالا، نسبت به تعیین محل نگهداری استاندارد، زمانبندی عرضه و رعایت کامل ضوابط قانونی و فنی اقدام نمایند؛ چرا که کالاهای اساسی مستقیماً با حقوق شهروندان و امنیت معیشتی جامعه ارتباط داشته و هرگونه سهلانگاری در این حوزه میتواند منجر به کمبود، افزایش قیمت و اخلال در نظام توزیع شود که وفق قانون، مسئولیت آن متوجه متخلف خواهد بود.
اداره کل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان ضمن تأکید بر پیشگیری، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و آرامش بازار، از عموم شهروندان درخواست میکند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، صنفی و احتکاری، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش نمایند.
امید است با همکاری فعالان اقتصادی، تشدید نظارتها و هوشیاری عمومی، در آینده شاهد تکرار چنین اتفاقاتی که تبعات آن برای جامعه قابل تحمل نیست، نباشیم.
تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان