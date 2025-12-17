سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: ارز مسافری و دانشجویی و سایر سرفصل‌های این بخش هم بر مبنای نرخ تالار دوم مرکز مبادله است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران دارای دو تالار اول و دوم ارزی است که در هر تالار صادرکنندگان و واردکنندگان با گروه‌های کالایی مشخصی در حال معامله با نرخ‌های توافقی هستند.

وی ادامه داد: نرخ هر دو تالار بر مبنای معامله حواله ارز بوده و اصطلاحا نرخ کشف شده، نرخ حواله ارز است.

بالسینی تصریح کرد: از امروز در مرکز مبادله ارز و طلا علاوه بر نرخ توافقی حواله تالار اول، نرخ توافقی تالار دوم هم اعلام شد. ضمن اینکه نرخ ارز اسکناس در بخش خدمات یعنی سرفصل‌هایی مانند ارز مسافری و دانشجویی و سایر سرفصل‌های این بخش هم بر مبنای نرخ تالار دوم است.

وی خاطر نشان کرد: مردم و بازرگانان با مراجعه به سایت مرکز مبادله ایران می‌توانند به تفکیک نرخ انواع ارز را در تالار‌های اول و دوم مشاهده کنند.

منبع: ایرنا

