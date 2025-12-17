معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه را ابلاغ کرد و در آن شیوه حذف خانواده‌ها از حمایت و دریافت کالابرگ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۵) و بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با موضوع جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه را ابلاغ کرد.

تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ هیأت وزیران در خصوص «آئین نامه اجرایی بند چ تبصره ۵ و بند ت تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه)» با شماره ۱۶۲۸۳۳ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این آئین نامه مقرر شده است که سازمان برنامه و بودجه کشور مبالغ کالابرگ را از محل حذف یارانه بگیران دهک‌های هشتم، نهم و دهم و از طریق سازمان حسب مورد به حساب بانکی معرفی شده شرکت مجری طرح کالابرگ واریز نماید. مبلغ یارانه برای خرید از طریق کالابرگ متناسب با منابع وصولی اختصاص می‌یابد، سرپرستان خانوار‌های مشمول یارانه نقدی که تمایل دارند مبالغ یارانه نقدی ماهانه خود را نیز برای خرید کالا‌های اساسی مجاز از طریق کالابرگ اختصاص دهند، می‌توانند با مراجعه به سامانه‌ای که سازمان مشخص می‌کند، موافقت خود را اعلام نمایند.

همچنین مطابق ماده ۷ این آئین نامه در خصوص حفظ قدرت خرید بابت کالا‌های سلامت، در صورت افزایش نرخ ارز ترجیحی کالا‌های مربوطه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابه‌التفاوت نرخ جدید با مبلغ ۲۸۵ هزار ریال را در ردیف درآمدی ۲۱۰۱۲۱ واریز و به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید، سازمان یاد شده حداکثر تا پانزدهم ماه بعد نسبت به تخصیص از محل ردیف ۹۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون به ذی‌نفعان با اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.

همچنین بر اساس ماده ۸ این آئین نامه خانواده‌های واقع در دهک‌های هشتم، نهم و دهم که بر اساس داده‌های پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان، میانگین مجموع درآمد ماهانه اعضای آنها در فاصله زمانی ۶ ماهه به روز رسانی اطلاعات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزان مندرج در جدول زیر یا بیشتر باشد، غیر مشمول حمایت دولت موضوع این آئین نامه تلقی می‌شوند:

شرایط حذف افراد از دریافت کالابرگپ

در ماده ۹ این آئین نامه آمده است: به منظور تنظیم سیاست‌های حمایت اجتماعی دولت، علاوه بر دهک‌های هشتم، نهم و دهم، یارانه نقدی خانوار‌های زیر حذف خواهد شد:
۱- خانوار‌های دارای املاک و مستقلات از جمله باغ ویلا‌های مجلل با مجموع ارزش ریالی بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال.
۲- خانوار‌های دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دو اتاق دارای شماره انتظامی شخصی با مجموع ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال.
۳- خانوار‌هایی که در سه سال گذشته میزان مصرف برق و گاز آنها از میزان استاندارد مربوط بالاتر بوده و یک ماه پس از اعلام وزارت نیرو یا وزارت نفت، نسبت به اصلاح الگوی مصرف خود اقدام ننمایند.
۴- ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و وزارت کشور
همچنین در ماده ۱۰ این آئین نامه آمده است که خانواده‌های حذف شده می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ثبت اعتراض اقدام نمایند.

منبع: مهر

برچسب ها: کالابرگ ، معاون اول رئیس جمهور
خبرهای مرتبط
مهاجرانی: درخصوص بنزین قرار نبود مردم را شگفت‌زده کنیم/۵ اقدام عملی دولت درمورد انرژی
منابع حاصل از اصلاح ساختاری در کالابرگ هزینه می‌شود
قالیباف: دولت عزم خود را برای تغییر شیوه کالابرگ جزم کرده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرماندهان قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء و نیروی هوایی ارتش منصوب شدند
جانشین فرمانده کل سپاه: توطئه‌های دشمن علیه ما هیچگاه موفق نبوده است
پزشکیان: مهم‌ترین اولویت ما توسعه ناوگان عمومی و تکمیل کریدور‌های ریلی کشور است
عراقچی: موضوع هسته‌ای ایران راه حل نظامی ندارد/ رئیس‌جمهور آمریکا به دیپلماسی برگردد
عراقچی: روابط ایران و روسیه هر روز نزدیک‌تر می‌شود
ماده واحده تعیین مناسبت­‌های جدید برای درج در تقویم رسمی کشور ابلاغ شد
گزارش دیوان محاسبات از عدم تحقق کامل اهداف قانون اخذ عوارض از چاه‌های کشاورزی
تاکید رئیس‌جمهور بر تداوم اجرای طرح کارآموزی دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای در کارخانجات
رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح: اکتساب فناوری‌های نوظهور و اقتدارآفرین ضروری است
شکل‌گیری گروه «دوستان منشور» در سازمان ملل برای مقابله با قلدرمآبی آمریکا
آخرین اخبار
پزشکیان: امام خمینی (ره) پیام آور وحدت و انسجام بود
سخنگوی سپاه: جنگ ۱۲ روزه نبردی تمدنی بود
دعوت دولت به مشارکت به معنای فقدان برنامه نیست
محکومیت شدید اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا توسط ایران
تاکید پزشکیان بر تسریع در اجرای قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان
فرماندهان قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء و نیروی هوایی ارتش منصوب شدند
پیگیری توافقات رؤسای جمهور ایران و روسیه در دیدار وزرای خارجه دو کشور
شکل‌گیری گروه «دوستان منشور» در سازمان ملل برای مقابله با قلدرمآبی آمریکا
جانشین فرمانده کل سپاه: توطئه‌های دشمن علیه ما هیچگاه موفق نبوده است
عارف: عملکرد ما در زمینه ایمنی در شان مردم کشور نیست/ ضرورت ریشه یابی دلایل
رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح: اکتساب فناوری‌های نوظهور و اقتدارآفرین ضروری است
بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون جوانی جمعیت توسط دیوان محاسبات کشور
تاکید رئیس‌جمهور بر تداوم اجرای طرح کارآموزی دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای در کارخانجات
ماده واحده تعیین مناسبت­‌های جدید برای درج در تقویم رسمی کشور ابلاغ شد
پزشکیان: مهم‌ترین اولویت ما توسعه ناوگان عمومی و تکمیل کریدور‌های ریلی کشور است
عراقچی: روابط ایران و روسیه هر روز نزدیک‌تر می‌شود
معاون رئیس جمهور: پایش هوشمند پروژه‌های ملی تا پیش از عید نهایی می‌شود
گزارش دیوان محاسبات از عدم تحقق کامل اهداف قانون اخذ عوارض از چاه‌های کشاورزی
عراقچی: موضوع هسته‌ای ایران راه حل نظامی ندارد/ رئیس‌جمهور آمریکا به دیپلماسی برگردد
قائم‌پناه: پیگیری منابع مصوبات سفر رئیس‌جمهور، اولویت اول است
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
رونمایی از نماد یادبود شهید امیرعبداللهیان در مسکو توسط عراقچی
طرح محله‌محوری بستری برای مشارکت اجتماعی معلولان است
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۶ آذر
قطعی گاز صنایع در زمستان با تأخیر انجام می‌شود/ گاز بخش خانگی قطع نمی‌شود
افزایش ۱۶۰ میلیونی ظرفیت جابجایی مسافر در قطارهای حومه تهران طی ۳ سال
رئیس جمهور: دانش‌آموزان باید مهارت‌هایی را بیاموزند که با نیاز‌های روز همخوانی داشته باشد
تأکید عراقچی بر عزم ملت ایران در دفاع از حقوق قانونی هسته‌ای
رایزنی نبیه بری و سفیر ایران درباره تحولات لبنان و منطقه
احضار سفیر قبرس در اعتراض به موضع مداخله‌جویانه علیه تمامیت سرزمینی ایران