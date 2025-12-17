باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (۵) و بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با موضوع جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه را ابلاغ کرد.
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ هیأت وزیران در خصوص «آئین نامه اجرایی بند چ تبصره ۵ و بند ت تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه)» با شماره ۱۶۲۸۳۳ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این آئین نامه مقرر شده است که سازمان برنامه و بودجه کشور مبالغ کالابرگ را از محل حذف یارانه بگیران دهکهای هشتم، نهم و دهم و از طریق سازمان حسب مورد به حساب بانکی معرفی شده شرکت مجری طرح کالابرگ واریز نماید. مبلغ یارانه برای خرید از طریق کالابرگ متناسب با منابع وصولی اختصاص مییابد، سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی که تمایل دارند مبالغ یارانه نقدی ماهانه خود را نیز برای خرید کالاهای اساسی مجاز از طریق کالابرگ اختصاص دهند، میتوانند با مراجعه به سامانهای که سازمان مشخص میکند، موافقت خود را اعلام نمایند.
همچنین مطابق ماده ۷ این آئین نامه در خصوص حفظ قدرت خرید بابت کالاهای سلامت، در صورت افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای مربوطه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابهالتفاوت نرخ جدید با مبلغ ۲۸۵ هزار ریال را در ردیف درآمدی ۲۱۰۱۲۱ واریز و به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید، سازمان یاد شده حداکثر تا پانزدهم ماه بعد نسبت به تخصیص از محل ردیف ۹۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون به ذینفعان با اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.
همچنین بر اساس ماده ۸ این آئین نامه خانوادههای واقع در دهکهای هشتم، نهم و دهم که بر اساس دادههای پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان، میانگین مجموع درآمد ماهانه اعضای آنها در فاصله زمانی ۶ ماهه به روز رسانی اطلاعات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزان مندرج در جدول زیر یا بیشتر باشد، غیر مشمول حمایت دولت موضوع این آئین نامه تلقی میشوند:
در ماده ۹ این آئین نامه آمده است: به منظور تنظیم سیاستهای حمایت اجتماعی دولت، علاوه بر دهکهای هشتم، نهم و دهم، یارانه نقدی خانوارهای زیر حذف خواهد شد:
۱- خانوارهای دارای املاک و مستقلات از جمله باغ ویلاهای مجلل با مجموع ارزش ریالی بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال.
۲- خانوارهای دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دو اتاق دارای شماره انتظامی شخصی با مجموع ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال.
۳- خانوارهایی که در سه سال گذشته میزان مصرف برق و گاز آنها از میزان استاندارد مربوط بالاتر بوده و یک ماه پس از اعلام وزارت نیرو یا وزارت نفت، نسبت به اصلاح الگوی مصرف خود اقدام ننمایند.
۴- ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و وزارت کشور
همچنین در ماده ۱۰ این آئین نامه آمده است که خانوادههای حذف شده میتوانند با مراجعه به سامانه مربوط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ثبت اعتراض اقدام نمایند.
منبع: مهر