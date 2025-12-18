نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک قرارداد گازی چند میلیارد دلاری با مصر را تصویب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل‌آویو قراردادی را برای تامین گاز طبیعی مصر تصویب کرده است. 

نتانیاهو در یک بیانیه تلویزیونی مدعی شد: «من امروز بزرگترین قرارداد گازی اسرائیل را تأیید کردم. این قرارداد به ارزش ۱۱۲ میلیارد شِکِل (۳۴.۶۷ میلیارد دلار) است. طبق این قرارداد به همراه شرکت آمریکایی شورون گاز مصر را تأمین خواهیم کرد.»

مصر تابستان امسال قرارداد جدید واردات گاز از رژیم صهیونیستی را امضا کرد. این قرارداد بر اساس مورد مشابه آن در سال ۲۰۱۹ نوشته شده و اندکی توسعه پیدا کرده است.

پیش از این، روزنامه تایمز اسرائیل مدعی شده بود که بنیامین نتانیاهو در حال برنامه‌ریزی برای سفر به قاهره است. این نشریه به نقل از یک منبع ادعا کرد که نتانیاهو با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر دیدار خواهد کرد و به دنبال «تاریخی کردن این دیدار» است. با این حال، اندکی بعد منابع گزارش دادند که مصر تمایلی به برگزاری چنین دیداری ندارد. گفته شده است که علیرغم تمایل تل‌آویو و واشنگتن برای برگزاری این دیدار، مصر به دلیل اختلافات مهم با رژیم صهیونیستی از جمله موضوعات مرتبط با نوار غزه و مدیریت گذرگاه رفح، موقتاً از برگزاری این ملاقات خودداری می‌کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: توافق گازی ، مصر ، رژیم صهیونیستی
تبادل نظر
