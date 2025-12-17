باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار نهایی جام بین قارهای ۲۰۲۵، تقابل پاری سن ژرمن و فلامینگو در ورزشگاه احمد بن علی شهر الریان قطر پس از تساوی ۱-۱ در وقتهای قانونی اضافه به ضربات پنالتی کشیده شد. در این دوئل جذاب، پاری سن ژرمن به لطف درخشش ماتوی سافونوف دروازه بان دوم پی اس جی که در این بازی فیکس شده بود، پیروز شد و عنوان قهرمانی رقابتها را از آن خود کرد.
مسیر فینال جام بینقارهای در لحظهای که پاریسنژرمن زیر فشار بود، با یک اشتباه نابخشودنی عوض شد. آگوستین روسی، دروازهبان فلامینگو، با خروجی کاملا اشتباه همه چیز را به هم ریخت. روسی توپ را با دست به مبتدیترین شکل ممکن زد، دروازه خالی ماند و توپ مرده دقیقا جلوی پای خویچا افتاد. هدیهای آماده برای کواراتسخلیا، وینگر گرجستانی که انگار دقیقا برای همین صحنه آنجا بود. او بدون هیچ مزاحمتی ضربهاش را زد و دروازه فلامینگو را باز کرد.
درحالیکه پاری سن ژرمن در فینال جام بین قارهای به لطف اشتباه سنگربان فلامینگو و گلزنی کواراتسخلیا پیش افتاده بود چند دقیقه بعد خطای کاملا غیر ضروری مارکینیوش کافی بود تا فلامینگو صاحب پنالتی شده و بازی را به تساوی بکشاند. دخالت مارکینیوش و ضربه او به پای د آراسکائتا هرچند شدید نبود، اما آنقدر شدت داشت که داور بعد از تماشای صحنه در مانیتور کنار زمین متقاعد شود که تماس وجود داشت. جورجینیو هافبک باتجربه ایتالیایی با خونسردی کامل ضربهاش را به سمت چپ زد و سافونوف را فریب داد تا بازی ۱-۱ شود.
در ادامه این مسابقه با وجود موقعیتهای دو تیم گلی نداشت تا کار به وقتهای اضافه و سپس ضربات پنالتی کشیده شود. در ضربات پنالتی سافونوف پهار پنالتی از پنج پنالتی تیم فلامینگو را مهار کرد و دمبله و بارکولا هم برای پاری سن ژرمن پنالتی از دست دادند تا در نهایت شاگردان انریکه در ضربات پنالتی ۲-۱ پیروز و قهرمان شوند.
با این پیروزی، ششگانه پاریسیها تکمیل شد و لوئیز انریکه یک افتخار بزرگ و تاریخی را برای تیمش رقم زد. پاریسیها تا پیش از این، در لیگ قهرمانان اروپا، لیگ یک فرانسه، سوپرکاپ اروپا، سوپرکاپ فرانسه و جام حذفی فرانسه نیز شرکت کرده بودند و امشب ششمین جام را هم به ویترین دستاوردهای خود اضافه کردند. در تاریخ فوتبال تنها دو بارسلونا و بایرن مونیخ موفق به کسب ششگانه شده بودند.