مقامات آمریکایی و روسی هفته آینده در ایالت فلوریدا دیدار و پیرامون جنگ اوکراین گفتگو خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گفته دو منبع آگاه، انتظار می‌رود مقامات آمریکایی و روسی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده در میامی دیدار کرده و پیرامون شرایط پایان دادن به جنگ چهار ساله اوکراین گفتگو کنند.

گفته شده برنامه‌ها همچنان در حال تغییر هستند اما اگر این دیدار برگزار شود، دولت آمریکا نتیجه آخرین دور مذاکرات را که در برلین برگزار شد، به مقامات روسی ارائه خواهد کرد.

به گفته یکی از منابع آگاه، انتظار می‌رود هیئت روسی شامل کریل دمیتریف، رئیس صندوق ثروت ملی روسیه نیز باشد. 

انتظار می‌رود استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دولت ترامپ و جرد کوشنر، داماد ترامپ نماینده طرف آمریکایی باشند.

ویتکاف و کوشنر دوشنبه این هفته مذاکرات طولانی و فشرده‌ای را در برلین با مقامات اوکراینی و اروپایی برگزار کردند تا در مورد ضمانت‌های امنیتی برای کی‌یف، امتیازات ارضی و سایر موارد به توافق برسند. در همین حال، آمریکا تضمین امنیتی جدیدی به اوکراین ارائه کرده و کی‌یف نیز از درخواست خود برای پیوستن فوری به ائتلاف نظامی ناتو عقب‌نشینی کرده است.

مقامات دولت ترامپ معتقدند که روسیه ضمانت‌های امنیتی غرب و عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را در توافق نهایی خواهد پذیرفت. اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در سخنرانی امروز خود در وزارت دفاع کشورش، هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی نسبت به مطالبات اصلی مسکو را نشان نداد.

او در گفتگو با مقامات ارشد دفاعی در مسکو تاکید کرد که روسیه از ماموریت خود برای «آزادسازی سرزمین‌های تاریخی خود» عقب‌نشینی نخواهد کرد و پیش‌بینی کرد که «خوک‌های» اروپایی که از کی‌یف حمایت می‌کنند، در نهایت قدرت را از دست خواهند داد.

منبع: پولیتیکو

