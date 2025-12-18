اتلتیکو مادرید با یک پیروزی سخت، به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی اسپانیا صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتلتیکو بالیارس در چارچوب بازیهای دور یکشانزدهم کوپا دل ری اسپانیا، میزبان اتلتیکو مادرید بود. روخی بلانکوس در این دیدار با یک پیروزی نزدیک و دشوار با نتیجه ۳-۲، موفق شد به مرحله بعدی جام حذفی صعود کند.
آنتوان گریزمان ۱۶ و ۷۲، راسپادوری ۲۰ برای اتلتیکو گل زدند و جراردو بونت ۲۸، موها کیتا ۹۰ (پنالتی) گلهای تیم میزبان را زدند. بالیارس در دقیقه ۸۰ پنالتی کسب کرد، اما ضربه بازیکن این تیم را موسو، دروازهبان اتلتیکو مادرید، مهار کرد.
اتلتیکو مادرید با این پیروزی سخت، به مرحله یک هشتم نهایی کوپا دل ری صعود کرد.