اتلتیکو مادرید با یک پیروزی سخت، به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی اسپانیا صعود کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - اتلتیکو بالیارس در چارچوب بازی‌های دور یک‌شانزدهم کوپا دل ری اسپانیا، میزبان اتلتیکو مادرید بود. روخی بلانکوس در این دیدار با یک پیروزی نزدیک و دشوار با نتیجه ۳-۲، موفق شد به مرحله بعدی جام حذفی صعود کند.

آنتوان گریزمان ۱۶ و ۷۲، راسپادوری ۲۰ برای اتلتیکو گل زدند و جراردو بونت ۲۸، مو‌ها کیتا ۹۰ (پنالتی) گل‌های تیم میزبان را زدند. بالیارس در دقیقه ۸۰ پنالتی کسب کرد، اما ضربه بازیکن این تیم را موسو، دروازه‌بان اتلتیکو مادرید، مهار کرد.

اتلتیکو مادرید با این پیروزی سخت، به مرحله یک هشتم نهایی کوپا دل ری صعود کرد.

برچسب ها: اتلتیکو مادرید ، جام حذفی اسپانیا
خبرهای مرتبط
لالیگای اسپانیا،
اتلتیک بیلبائو ۱ - ۰ اتلتیکو مادرید/ دومین شکست پیاپی و فاصله‌گیری کامل از صدر+ فیلم
لالیگای اسپانیا؛
اتلتیکو مادرید ۳ - ۱ لوانته/ گریزمن به کمک سیمئونه آمد
جام حذفی اسپانیا؛
گوادالاخارا ۰ - ۲ بارسلونا/ صعود سخت شاگردان فلیک مقابل حریف دسته سومی+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مقام سومی بانوان ایران در جام جهانی اسکیت رولبال
شش‌گانه پاری سن ژرمن در ضربات پنالتی تکمیل شد + فیلم
اوسمار: می‌خواهیم با بردن تراکتور به هواداران پرسپولیس هدیه بدهیم
صعود سخت اتلتیکو مادرید به یک هشتم نهایی کوپا دل ری
تراکتوری‌ها حاشیه‌های فوتبال را بلد هستند
تراکتور - پرسپولیس؛ نبرد تمام عیار سرخ‌ها در تبریز
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر تراکتور در جام حذفی
تالاورا ۲ - ۳ رئال مادرید/ عبور پراضطراب از حریف دسته چهارمی با درخشش امباپه + فیلم
آخرین اخبار
تالاورا ۲ - ۳ رئال مادرید/ عبور پراضطراب از حریف دسته چهارمی با درخشش امباپه + فیلم
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر تراکتور در جام حذفی
تراکتور - پرسپولیس؛ نبرد تمام عیار سرخ‌ها در تبریز
تراکتوری‌ها حاشیه‌های فوتبال را بلد هستند
صعود سخت اتلتیکو مادرید به یک هشتم نهایی کوپا دل ری
شش‌گانه پاری سن ژرمن در ضربات پنالتی تکمیل شد + فیلم
مقام سومی بانوان ایران در جام جهانی اسکیت رولبال
اوسمار: می‌خواهیم با بردن تراکتور به هواداران پرسپولیس هدیه بدهیم
پیروزی راحت فولاد سیرجان مقابل سایپا/ اولین شکست شهداب به ثبت رسید
انحلال باشگاه سایپا تکذیب شد
تعیین ناظر ویژه انضباطی برای دیدار تراکتور - پرسپولیس
اعلام پاداش جام جهانی ۲۰۲۶/ ۱۰.۵ میلیون دلار حداقل دریافتی هر تیم
ذوب آهن در خانه مقابل شمس آذر متوقف شد
سیدصالحی: کیفیت پرسپولیس بهتر شده است/ استقلال نیاز به تقویت دارد
جلسه تاج با اینفانتینو درباره حضور اعضای تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶
جریمه سنگین تراکتور و ساپینتو از سوی کنفدراسیون آسیا
توافق محمد بنا با تیم ملی کشتی آذربایجان
مورایس سرمربی قهرمان آسیا شد
اجتناب از برنامه‌های کوهنوردی تا اطلاع ثانوی
آبگرفتگی معابر دختران فوتسال را به دردسر انداخت!
تغییر در نتیجه لیگ برتر کشتی فرنگی؛ دانشگاه آزاد سوم شد
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک جمعه برگزار می‌شود
هشت ملی‌پوش کوراش ایران در میدان جهانی
پرسپولیس و تراکتور در حضور ۵۰ هزار تماشاگر
هدیه گرانقیمت پسر میلیاردر هندی به مسی
غایبان پرسپولیس در مصاف حساس با تراکتور
رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی: مناطق آزاد ظرفیت بالایی برای میزبانی دارند
عزیزی: در تلاشیم که تازه به نقطه صفر در گلف برسیم
شیراز میزبان اردو تیم‌های وزنه‌برداری پایه شد
نام شادی پریدر در بین حامیان پایان تحریم شطرنج روسیه