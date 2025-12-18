باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهنام طاهرزاده پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت سرخپوشان در آستانه بازی جام حذفی برابر تراکتور اظهار کرد: تیم پرسپولیس با نتایجی که در این چند هفته گرفته است، به روزهای اوج خود برگشته است. از زمان حضور اوسمار شرایط تیم از لحاظ روحی و روانی خوب شد. سرخپوشان با وجود اینکه بردهای اقتصادی به دست آوردند، اما سه امتیاز بازی ها را کسب کردند. همچنین کسب امتیازات کامل بازی ها روحیه بخش است و اینکه پرسپولیس در کورس هست نوید روزهای خوب است و یکی از مدعیان قهرمانی محسوب می شود.

او افزود: بازی با تراکتور یک فینال زودرس و جذاب است. به نظرم زمان خوبی هست که اوسمار با تراکتور روبررو می شود چون این تیم تبریزی از لحاظ جدولی و نتیجه گرفتن شرایط خوبی ندارد و هفته های خوبی را سپری نکرد. با توجه به هزینه هایی که تیم تراکتور کرده است و بازیکنانی که در اختیار دارد، جایگاهش این جای جدول نیست. تیمی که باید از قهرمانی اش در سال گذشته دفاع کند، نتایج قابل قبولی نگرفته است.

او ادامه داد: به نظرم تراکتور در بحرانی قرار گرفته است که باید برابر پرسپولیس قرار بگیرد. سرخپوشان بهترین فرصت را دارند تا از سد تیم پرمهره و پرهزینه تراکتور عبور کنند. من احساس می کنم که اگر پرسپولیس در بازی جام حذفی نتیجه بگیرد و تراکتور را پشت سربگذارد، کادر مدیریتی تراکتور تغییراتی در کادر فنی خود بدهد و سرمربی خود را عوض کند. به نظرم ماندن اسکوچیچ در تراکتور بستگی به نتیجه با پرسپولیس دارد. اگر بازی جام حذفی را ببرد، اسکوچیچ در تراکتور ماندنی است و اگر این بازی را نبرد این مربی با تراکتور خداحافظی می کند.

طاهرزاده درباره علت حساسیت بازی پرسپولیس و تراکتور بیان کرد: زمانی حساسیت بازی این دو تیم زیاد شد که سه بازیکن کلیدی پرسپولیس و قبل از آن شجاع خلیل زاده به تراکتور رفتند. مدیریت اشتباه درویش باعث شد که بیرانوند، اسماعیلی فر و ترابی به تراکتور بروند و همین موضوع باعث شد که این تیم تبریزی قهرمان شود. همچنین حاشیه‌ای به وجود آمد که به پرسپولیس ضربه وارد کرد. تراکتور تیم بزرگی است و هواداران پرشوری دارد و این تنش ها استارتش از همان زمان زده شد و الان هم ادامه دارد. به نظرم حاشیه ای که پرسپولیس با استقلال دارد با تیم تراکتور هم داشته باشد. بازی ما با سپاهان آن قدر حاشیه ندارد، اما با تیم های استقلال و تراکتور زیاد حاشیه داریم.

وی افزود: بحث داوری و نفراتی که روی نیمکت ها هستند. یکسری افرادی روی نیمکت تراکتور هستند که قشنگ می‌دانند چطور وارد مسائل حاشیه‌ای شوند و افکار عمومی را به نفع خود عوض کنند و چطور داوری را تحت تاثیر قرار بدهند. حاشیه‌های فوتبال را بلد هستند و همین موضوع باعث می شود که حساسیت این بازی بالا برود و تنشها زیاد شود و تمام این مسائل را افرادی به وجود می آورند که در مدیریت تراکتور نقش دارند. مدیران تراکتور حاشیه درست می‌کنند تا به نفع خودشان تمام کنند.

او ادامه داد: خداداد عزیزی هفته گذشته بیان کرد که میخواهند تراکتور قهرمان نشود و حتی خسرو حیدری هم در صحبت‌هایش اسم پرسپولیس را آورد و دنبال این هستند که وارد مسائل حاشیه ای شوند تا به نفع خودشان تمام کنند چون دیدند در این چند هفته پرسپولیس نتیجه می گیرد و تمام بازی ها را می برد و در شرایط ایده آلی هست. آنها دیدند در زمین مسابقه نمی توانند حریف پرسپولیس شوند و اکنون به دنبال مسائل حاشیه ای هستند تا به پرسپولیس ضربه بزنند. البته پرسپولیس تیم حرفه ای است و افشین پیروانی و کریم باقری بالای این تیم هستند و از مسائل آگاه هستند و اجازه نمی دهند کوچکترین حاشیه ای وارد تیم شود. با توجه به حاشیه هایی که تیم های دیگر گریبانگیرشان شده و نتیجه نگرفتند، پرسپولیس می تواند با یک روحیه خوب راحت از سد تیم تراکتور بگذرد.

طاهرزاده درباره اینکه برگ برنده بازی پرسپولیس و تراکتور چیست، گفت: الان اکثر بازیکنان پرسپولیس شرایط خوبی دارند به خصوص نفرات مرکز زمینش خیلی خوب بازی می کنند. ما در این سال ها آن قدر سروش رفیعی را ندیدیم که بالا بازی کند و تیم را به خوبی مدیریت می کند و پاسور خوبی است و می تواند مهاجمان و وینگرها را تغذیه کند و بدون اشتباه بازی می کند و در امر گلزنی هم جایگیری های خوبی دارد و تمام کننده است. به نظرم مرکز زمین برگ برنده پرسپولیس است که سروش دارد بازیکنان را تغذیه و رهبری می‌کند. همچنین الان اوج آمادگی اورونوف است و وقتی او پا به توپ می شود، لرزه را بر پاهای حریف می اندازد و همه بعد از حرکات اورونوف منتظر یک پاس گل و گل هستند. ما مهره های کلیدی و بازیکنان جوان خوبی مثل عمری داریم که دونده و شوتزن هستند. بازیکنان جوانی که به پرسپولیس اضافه شدند، همه باانگیزه هستند و من احساس می کنم تراکتور با یک نتیجه ضعیف می بازد و پرسپولیس می تواند با توجه به شرایطی که دارد، بالای ۲ گل به تراکتور بزند.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه بازی جام حذفی با تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می شود، بیان کرد: تمام شرایط به گونه‌ای است که به نفع تیم تراکتور هست. شهرهایی هستند که اگر پرسپولیس در آنجا بازی برگزار کند ۱۰ درصد سهم تماشاگر معنی ندارد. مثلا ما وقتی در دهه ۷۰ با تیم صنعت نفت آبادان بازی می‌کردیم یکپارچه تمام استادیوم زرد رنگ بود و رنگ قرمزی شما نمی دیدید. الان هم ۱۰ درصدی که سهم تماشاگران پرسپولیس است، معنی ندارد چون تمام هواداران تراکتور قرمز می پوشند و اصلا این موضوع بی معنی است. مگر اینکه لباس ۱۰ درصد تماشاگران پرسپولیس را سفید کنند که بگویند اینها طرفدار پرسپولیس هستند.

او ادامه داد:امیدوارم که ما در بحث داوری در بازی جام حذفی ضربه نخوریم چون در هفته های اخیر دیدیم که با وجود VAR حتی کسانی که پشت این دستگاه ها می نشینند هم اشتباه می‌کنند. ان شا الله داوری در نتیجه بازی تاثیر نگذارد و یک قضاوت عادلانه را شاهد باشیم. از همین الان با مطرح کردن این موضوع که نمی خواهند تراکتور قهرمان شود ، فشار را بر روی فدراسیون فوتبال و کمیته داوران آوردند و مسائل حاشیه ای ایجاد می کنند تا به نفع خودشان تمام کنند. امیدوارم که کمیته داوران بهترین چیدمان داوری را انجام بدهند.

طاهرزاده درباره اینکه بیژن حیدری داور بازی جام حذفی پرسپولیس و تراکتور است، گفت: امیدوارم حیدری آن چیزی که می بیند را قضاوت کند و کسانی که در VAR هستند قضاوت عادلانه ای کنند و تحت تاثیر هواداران، جو بازی و افرادی که در نیمکت تراکتور می نشینند قرار نگیرند و کار خود را به بهترین شکل انجام بدهند.