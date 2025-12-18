باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم های فوتبال پرسپولیس و تراکتور در آخرین بازی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی امروز( روزپنج شنبه) ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف یکدیگر می روند.

طبق برنامه قرار بود این بازی در ورزشگاه سردار سلیمانی و با حضور ۷ هزار تماشاگر برگزار شود، اما مدیران تراکتور تصمیم گرفتند که این بازی را با حضور حداکثری تماشاگران در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار کنند.

همچنین تیم های پرسپولیس و تراکتور برای نخستین بار در جام حذفی به مصاف یکدیگر می روند.علاوه بر این، قرار بود این بازی در ۳۰ آبان ماه برگزار شود، اما به علت نزدیکی این بازی به اردوی تیم ملی فوتبال و حضور تراکتور در لیگ نخبگان آسیا به تعویق افتاد و این بازی قرار است امروز با حضور تماشاگران برگزار شود.

بازی‌های پرسپولیس و تراکتور همیشه از حساسیت ویژه ای برخوردار بودند و حضور بازیکنانی که سابقه بازی در تیم حریف هم داشتند به این حساسیت افزوده است.

بازی رفت تیم‌های پرسپولیس و تراکتور در لیگ برتر فوتبال با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید و در آن بازی مارکو باکیچ با ضربه ایستگاهی عالی توانست تیمش را در دقایق پایانی بازی از شکست نجات بدهد. حالا این دو تیم در فینال زود رس جام حذفی برابر یکدیگر صف آرایی می کنند و باید این بازی برنده داشته باشد و همین موضوع باعث جذابیت این بازی می شود.

تیم فوتبال تراکتور در لیگ برتر فوتبال نتایج نسبتا خوبی گرفته است و این تیم بعد از دو تساوی متوالی هفته گذشته برابر پیکان به برتری رسید و با یک بازی کمتر از رقبای خود و کسب ۲۱ امتیاز در جایگاه پنجم جدول رده بندی قرار گرفته است. سرخپوشان تبریزی در لیگ نخبگان آسیا عملکرد خوبی داشتند و با قرار گرفتن در رتبه سوم این رقابتها خیالشان برای صعود از گروهشان راحت شده است.

شاگردان اسکوچیچ با حمایت هواداران پرشور خود می خواهند از سد تیم پرسپولیس عبور کنند تا بعد از سال ها بتوانند سرخپوشان پایتخت را شکست بدهند و علاوه بر این، به مرحله بعدی جام حذفی صعود کنند.

علیرضا بیرانوند یکی از چهره های ویژه این بازی است. بیرانوند به علت فسخ قرارداد غیرموجه با پرسپولیس ۴ ماه از فعالیت فوتبالی محروم شد، اما دادگاه عالی ورزش این حکم را متوقف کرد و این گلر تا صدور حکم نهایی اجازه پیدا کرد که درون دروازه تراکتور قرار بگیرد. به هر حال بیرانوند انگیزه های زیادی برای این بازی دارد تا با درخشش در درون دروازه زمینه ساز صعود تیمش به مرحله بعدی جام حذفی شود.

در آن طرف، تیم پرسپولیس از زمان حضور اوسمار نتایج خوبی در لیگ برتر فوتبال گرفته و در ۵ بازی، ۴ برد و یک تساوی به دست آورده است. سرخپوشان پایتخت به یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ برتر تبدیل شدند و آنها می خواهند با پیروزی در بازی امروز در جام حذفی هم به موفقیت برسند و در این رقابت‌ها هم خودشان را به عنوان مدعی قهرمانی مطرح کنند.

امید عالیشاه به علت محرومیت، سرژ اوریه و یاسین سلمانی به دلیل مصدومیت و محمد حسین صادقیان به علت حضور در اردوی تیم ملی امید در بازی امروز جام حذفی غایب هستند و علاوه بر این، مجتبی فخریان هم از لیست پرسپولیس خط خورده است. البته بازگشت مارکو باکیچ و محمد عمری می تواند خبر خوبی برای اوسمار باشد تا دو بازیکن کلیدی خود را در بازی امروز داشته باشد. در آن طرف، پوستونسکی و صادق محرمی به علت مصدومیت غایبان تراکتور در بازی امروز هستند.

آمار بازی های این دو تیم به نفع پرسپولیس بوده و تراکتور در سال های اخیر موفقیتی کسب نکرده است.در ۱۳ دیدار اخیر ۲ تیم، تی‌تی‌ها تنها یک بار موفق به پیروزی شده‌اند و ۱۰ بار نتیجه بازی را به حریف واگذار کرده اند. همچنین از آخرین برد خانگی تراکتور در تبریز مقابل سرخ‌پوشان، بیش از شش سال و ۳ ماه می‌گذرد؛ آماری منفی و نگران کننده برای پرشور‌ها به حساب می آید.

همچنین اسکوچیچ در ۱۲ تقابلش با پرسپولیس تنها دو بار موفق به شکست این تیم شده است. اسکوچیچ در ۳ بازی که به عنوان سرمربی تراکتور مقابل پرسپولیس قرار گرفته است در کسب برد ناموفق بوده است. به هر حال باید دید این مربی کروات می تواند طلسم نبردن های خود و تیمش را برابر سرخپوشان پایتخت بشکند یا نه!

همچنین اوسمار سرمربی پرسپولیس قصد دارد رکورد شکست ناپذیری سرخپوشان را در تبریز ارتقا بدهد چرا که تیمش ۲ هزار و ۲۸۰ روز است که در تبریز نباخته است. همچنین دو تیم پیش از این در ۵۸ دیدار به مصاف هم رفته‌اند ۲۹ برد سهم پرسپولیس و سهم تراکتور ۱۱ برد بوده و ۱۸ دیدار هم با تساوی تمام شده است.

به هر حال باید دید کدامیک از تیم های پرسپولیس و تراکتور می توانند برنده بازی امروز باشد تا حریف شمس آذر قزوین در مرحله یک هشتم نهایی جان حذفی شود.