باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در بازی معوقه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی امروز به مصاف تیم فوتبال تراکتور می رود که امید عالیشاه، سرژ اوریه، صادقیان، یاسین سلمانی و مجتبی فخریان را در اختیار ندارد.

البته بازگشت مارکو باکیچ و محمد عمری می تواند خبر خوبی برای اوسمار باشد تا دستش برای بازی امروز باز باشد و بتواند از دو مهره کلیدی خود برابر تراکتور بهره ببرد.

به نظر می‌رسد اوسمار قصد دارد بدون تغییر نسبت به بازی با آلومینیوم اراک، نفراتش را در زمین مسابقه بچیند تا بتواند نقشه های خود را در بازی امروز عملی کند.

پیام نیازمند گلر ملی پوش پرسپولیس در چند بازی گذشته با کلین شیت های خود باعث برد سرخپوشان برابر حریفانشان بوده است. نیازمند در بازی امروز هم رقابت تنگاتنگی با بیرانوند دروازه بان تراکتور دارد تا به کادر فنی تیم ملی ثابت کند که لیاقت پوشیدن پیراهن شماره یک تیم ملی را دارد.

حسین ابرقویی و حسین کنعانی زادگان به احتمال زیاد زوج خط دفاعی سرخپوشان در بازی امروز هستند.

همچنین میلاد محمدی و یعقوب براجعه دفاع های راست و چپ پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل می دهند.

سروش رفیعی و میلاد سرلک هم هافبک های پرسپولیس در بازی امروز خواهند بود. همچنین تیوی بیفوما و اورونوف وینگرهای چپ و راست سرخپوشان را تشکیل می دهند.

محمد خدابنده لو در بازی با آلومینیوم توانست نظر اوسمار را جلب کند و به نظر می رسد در بازی امروز هم پشت علی علیپور قرار می گیرد تا به عنوان مهاجم سایه بازی کند.

علی علیپور مهاجم پرسپولیس هم به عنوان تک مهاجم در خط حمله سرخپوشان بازی خواهد کرد. علیپور در چند بازی گذشته نتوانسته گلی بزند و باید دید بعد از چند بازی این بار در جام حذفی موفق به گلزنی می شود یا نه!