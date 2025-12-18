نمایندگان مردم خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی از کسب رتبه دوم استان در حوزه معادن طلا و تکمیل دوبانده شدن جاده بیرجند - قاین خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - هاشمی نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه معادن طلا علی رغم مشکلات در زیر ساخت، دومین رتبه کشور را داریم.

او افزود: عمق اکتشافات در ابتدای سال ۱۴۰۳ کمتر از ۹۰ متر بوده و امروز به ۲۰۰ متر رسیده که اگر عمق اکتشافات به هزار متر برسد به رتبه یک خاورمیانه دست پیدا می‌کنیم.

هاشمی اظهار کرد: برای این موضوع مهم، گرچه موانع وجود دارد، اما با همراهی استاندار و مجمع نمایندگان استان برای تحقق آن تلاش می‌کنیم.

اسحاقی نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: عملیات دوبانده شدن محور بیرجند - قاین تا دو ماه دیگر تکمیل شده و تمام این مسیر دوبانده خواهد شد.

او همچنین به مرز یزدان اشاره کرد و گفت: مرز یزدان جزو موفق‌ترین مرز‌ها برای انجام قانون کوله بری است.

اسحاقی همچنین از بهره برداری بیمارستان ۶۴ تختخوابی زیرکوه که جزو مصوبات ریاست جمهوری است خبر داد.