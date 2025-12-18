رئال مادرید با درخشش کیلیان امباپه برابر تیم تالاورا به پیروزی ۳ - ۲ رسید و به مرحله بعدی جام حذفی اسپانیا راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئال مادرید در اولین دیدارش در مسابقات این فصل کوپا دل ری میهمان تالاورا بود و با درخشش کیلیان امباپه که دو گل زد و روی یک گل دیگر که گل به خودی بود، تاثیرگذاری مستقیم داشت به پیروزی ۳-۲ دست یافت. رئال با این پیروزی دشوار مقابل حریف دسته چهارمی خود به یک هشتم راه یافت.

گل نخست در دقیقهٔ ۴۲ توسط کیلیان امباپه و از روی نقطهٔ پنالتی به ثمر رسید. تنها چهار دقیقه بعد، بار دیگر روی حرکتی از جناحین، امباپه وارد محوطهٔ جریمه شد و توپ را به سمت نقطهٔ پنالتی ارسال کرد که در میانهٔ راه به مانوئل فاراندو برخورد کرد و به اشتباه وارد دروازهٔ خودی شد.

در نیمه دوم، شاگردان ژابی آلونسو تلاش کردند با حفظ کنترل توپ و مدیریت ریتم بازی، برتری دو گله خود را حفظ کنند و از ضدحملات تالاورا جلوگیری نمایند. با این حال، تیم میزبان با تغییر رویکرد دفاعی به حمله و تمرکز بر نفوذ از جناحین و توپ‌های دوم، توانست در لحظات پایانی نیمه دوم گل اول خود را توسط ناهوئل آرویو به ثمر برساند و اختلاف را به یک گل کاهش دهد. در ادامه، رئال مادرید به وسیله‌ی شوت دیدنی کیلیان امباپه، گل سوم را به ثمر رساند تا فاصله دوباره افزایش یابد.

در دقایق پایانی، تالاورا با انگیزه بالا و تلاش برای جبران اختلاف، بار دیگر از اشتباهات دفاعی رئال بهره برد و گل دوم خود را در وقت‌های اضافه به ثمر رساند تا نتیجه ۳-۲ شود.