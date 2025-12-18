رئال مادرید با درخشش کیلیان امباپه برابر تیم تالاورا به پیروزی ۳ - ۲ رسید و به مرحله بعدی جام حذفی اسپانیا راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئال مادرید در اولین دیدارش در مسابقات این فصل کوپا دل ری میهمان تالاورا بود و با درخشش کیلیان امباپه که دو گل زد و روی یک گل دیگر که گل به خودی بود، تاثیرگذاری مستقیم داشت به پیروزی ۳-۲ دست یافت. رئال با این پیروزی دشوار مقابل حریف دسته چهارمی خود به یک هشتم راه یافت.

گل نخست در دقیقهٔ ۴۲ توسط کیلیان امباپه و از روی نقطهٔ پنالتی به ثمر رسید. تنها چهار دقیقه بعد، بار دیگر روی حرکتی از جناحین، امباپه وارد محوطهٔ جریمه شد و توپ را به سمت نقطهٔ پنالتی ارسال کرد که در میانهٔ راه به مانوئل فاراندو برخورد کرد و به اشتباه وارد دروازهٔ خودی شد.

در نیمه دوم، شاگردان ژابی آلونسو تلاش کردند با حفظ کنترل توپ و مدیریت ریتم بازی، برتری دو گله خود را حفظ کنند و از ضدحملات تالاورا جلوگیری نمایند. با این حال، تیم میزبان با تغییر رویکرد دفاعی به حمله و تمرکز بر نفوذ از جناحین و توپ‌های دوم، توانست در لحظات پایانی نیمه دوم گل اول خود را توسط ناهوئل آرویو به ثمر برساند و اختلاف را به یک گل کاهش دهد. در ادامه، رئال مادرید به وسیله‌ی شوت دیدنی کیلیان امباپه، گل سوم را به ثمر رساند تا فاصله دوباره افزایش یابد.

در دقایق پایانی، تالاورا با انگیزه بالا و تلاش برای جبران اختلاف، بار دیگر از اشتباهات دفاعی رئال بهره برد و گل دوم خود را در وقت‌های اضافه به ثمر رساند تا نتیجه ۳-۲ شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: رئال مادرید ، جام حذفی اسپانیا
خبرهای مرتبط
لالیگای اسپانیا؛
آلاوس ۱ - ۲ رئال مادرید/ یاغیان برزیلی منجی آلونسو شدند+ فیلم
جام حذفی اسپانیا؛
گوادالاخارا ۰ - ۲ بارسلونا/ صعود سخت شاگردان فلیک مقابل حریف دسته سومی+ فیلم
بازیکنانی که با آلونسو به مشکل برخورده‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مقام سومی بانوان ایران در جام جهانی اسکیت رولبال
شش‌گانه پاری سن ژرمن در ضربات پنالتی تکمیل شد + فیلم
اوسمار: می‌خواهیم با بردن تراکتور به هواداران پرسپولیس هدیه بدهیم
صعود سخت اتلتیکو مادرید به یک هشتم نهایی کوپا دل ری
تراکتوری‌ها حاشیه‌های فوتبال را بلد هستند
تراکتور - پرسپولیس؛ نبرد تمام عیار سرخ‌ها در تبریز
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر تراکتور در جام حذفی
تالاورا ۲ - ۳ رئال مادرید/ عبور پراضطراب از حریف دسته چهارمی با درخشش امباپه + فیلم
آخرین اخبار
تالاورا ۲ - ۳ رئال مادرید/ عبور پراضطراب از حریف دسته چهارمی با درخشش امباپه + فیلم
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر تراکتور در جام حذفی
تراکتور - پرسپولیس؛ نبرد تمام عیار سرخ‌ها در تبریز
تراکتوری‌ها حاشیه‌های فوتبال را بلد هستند
صعود سخت اتلتیکو مادرید به یک هشتم نهایی کوپا دل ری
شش‌گانه پاری سن ژرمن در ضربات پنالتی تکمیل شد + فیلم
مقام سومی بانوان ایران در جام جهانی اسکیت رولبال
اوسمار: می‌خواهیم با بردن تراکتور به هواداران پرسپولیس هدیه بدهیم
پیروزی راحت فولاد سیرجان مقابل سایپا/ اولین شکست شهداب به ثبت رسید
انحلال باشگاه سایپا تکذیب شد
تعیین ناظر ویژه انضباطی برای دیدار تراکتور - پرسپولیس
اعلام پاداش جام جهانی ۲۰۲۶/ ۱۰.۵ میلیون دلار حداقل دریافتی هر تیم
ذوب آهن در خانه مقابل شمس آذر متوقف شد
سیدصالحی: کیفیت پرسپولیس بهتر شده است/ استقلال نیاز به تقویت دارد
جلسه تاج با اینفانتینو درباره حضور اعضای تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶
جریمه سنگین تراکتور و ساپینتو از سوی کنفدراسیون آسیا
توافق محمد بنا با تیم ملی کشتی آذربایجان
مورایس سرمربی قهرمان آسیا شد
اجتناب از برنامه‌های کوهنوردی تا اطلاع ثانوی
آبگرفتگی معابر دختران فوتسال را به دردسر انداخت!
تغییر در نتیجه لیگ برتر کشتی فرنگی؛ دانشگاه آزاد سوم شد
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک جمعه برگزار می‌شود
هشت ملی‌پوش کوراش ایران در میدان جهانی
پرسپولیس و تراکتور در حضور ۵۰ هزار تماشاگر
هدیه گرانقیمت پسر میلیاردر هندی به مسی
غایبان پرسپولیس در مصاف حساس با تراکتور
رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی: مناطق آزاد ظرفیت بالایی برای میزبانی دارند
عزیزی: در تلاشیم که تازه به نقطه صفر در گلف برسیم
شیراز میزبان اردو تیم‌های وزنه‌برداری پایه شد
نام شادی پریدر در بین حامیان پایان تحریم شطرنج روسیه