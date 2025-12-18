شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم کنگره ۵۵۸۰ شهید استان البرز را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم کنگره پنج هزار و ۵۸۰ شهید استان البرز به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این استان و همچنین ۸۴ شهید جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی در سالن ۶ هزار نفری انقلاب استان البرز با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، به ویژه در میان نسل جوان، برنامه‌های مختلفی از جمله با اجرای گروه سرود ۲۰۰ نفری سرداران شهید ماهدشت را در قالب جشنواره‌های هنری، فرهنگی و تولیدات رسانه‌ای برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - البرز

