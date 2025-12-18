باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - طی ماه های اخیر به رغم شرایط خشکسالی عدم تامین و توزیع نهاده های دامی به میزان کافی منجر به کمبود و افزایش نجومی قیمت‌ها در این بازار شد و در هفته گذشته چالش کمبود نهاده به قدری محسوس بود به طوریکه خوراک طیور در سامانه بازارگاه و در بازار آزاد یافت نمی شد و از طرفی تامین نهاده چندبرابر قیمت مصوب در بازار آزاد، التهاباتی در بازار محصولات پروتئینی ایجاد کرد که این امر قدرت خرید خانوار را تحت تاثیر خود قرار داده است.

طی روزهای اخیر غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از بندر ماهشهر با بیان اینکه کشتی‌های کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی طبق روال عادی و متناسب با نیاز کشور در حال پیگیری و انجام است، گفت: در چند هفته گذشته یک سری مشکلاتی در حوزه تأمین ارز و فرایندهای اداری وجود داشت که خوشبختانه با دستور رؤسای قوا گره گشایی شد. تأمین ارز برای تأمین کنندگان کالاها، صدور مجوز تخلیه و حمل کالاهای اساسی و فاسد شدنی به شکل ۱۰۰ درصد از بندر از جمله دستورات صادر شده در بخش کالاهای اساسی بود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پهلوگیری و حمل نهاده‌های دامی از بندر امام سرعت بیشتری گرفته است، افزود: حمل بار به نقاط مختلف کشور سرعت گرفته است و در حال حاضر بالای ۴ میلیون تن کالاهای اساسی در بندر و انبارهای این بندر موجود است که ۳ تا ۳.۵ میلیون تن آن فقط مربوط به نهاده‌های دامی است.

نوری قزلجه با بیان اینکه بیش از نیاز داخل نهاده دامی وارد کشور شد، گفت: این نهاده‌ها از طریق بازارگاه و با قیمت مصوب در حال توزیع بین دامداران و مرغداران است.

۵ میلیون تن انواع نهاده دامی در مبادی شمالی و جنوبی موجود است

پرویز جعفری مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: بنابر آمارهای اعلامی، در مبادی ورودی شمالی و جنوبی حدود ۵ میلیون تن انواع نهاده های دامی همچون ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه سویا وجود دارد که بحث واگذاری کارهای این کالاها به پشتیبانی امور دام آغاز شده است.

به گفته وی، یک میلیون تن نهاده دامی از طریق پشتیبانی امور دام از طریق سامانه بازارگاه در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است و با رفع مشکلات موجود، امیدواریم تا پایان سال هیچ گونه مشکلی وجود نداشته باشد.

جعفری ادامه داد: در هفته های گذشته برخی واردکنندگان به سبب مباحث ارزی کالای خود را عرضه نمی کردند که دلایل مختلفی داشت به طوریکه برخی ها ادعا داشتند بدلیل عدم پرداخت ارز به فروشنده، اسناد لازم برای ترخیص کالا نمی دهد که همین امر موجب شده تا کالا دیر بدست تولیدکننده برسد.

مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: با توجه به تدبیر وزیر جهاد و اقدامات مناسب در این خصوص، ارز مورد نیاز تامین شد که براین اساس یک میلیون تن کالا در سامانه بازارگاه بارگزاری شد و ۱۰۰ درصد سهمیه تولیدکنندگان طی روزهای اخیر تخصیص داده شد و مشکل تا حدودی مرتفع شد و تمامی تلاش برآن است که با همین روال پیش رویم.

مشکلات توزیع ذرت از طریق سامانه بازارگاه تا حدی مرتفع شد

سیدفرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: طی روزهای اخیر گشایشی در توزیع ذرت ایجاد شده به طوریکه مرغداران توانستند ۲۰ تا ۳۰ درصد سهمیه دریافت کنند، اما در خصوص کنجاله سویا کماکان مشکلات باقی است و عرضه به میزان کافی نیست.

به گفته وی، اکنون بخشی از ذرت در حال تامین است و در خصوص کنجاله سویا مرغداران ناگریز به تامین آن از بازار آزاد هستند، اما توزیع از طریق سامانه بازارگاه آغاز شده و اکنون برای قضاوت زود است چراکه با استمرار روند فعلی مشکل مرتفع می شود.

طلاکش با بیان اینکه توزیع کنجاله سویا در مقایسه با ذرت قابل توجه نیست،افزود: بنابر آمار ماهانه ۶۵۰ هزارتن ذرت و حدود ۳۰۰ هزارتن کنجاله سویا نیاز داریم و در شرایط فعلی نیاز مرغداری های فعال باید تامین شود و طلب مرغداران مربوط به خرید نهاده از قبل، اولویت با مرغداران در حال تولید باید داده شود که در صورت عدم نظارت ممکن است انحرافاتی رخ دهد.

دبیرفدراسیون طیور با اشاره به بازار مرغ بیان کرد: در حال حاضر کمبودی در عرضه مرغ نداریم چراکه مرغ فعلی موجود در بازار مربوط به جوجه ریزی ۲ ماه قبل است که در آن مقطع نشان نمی داد که کمبودی در بازار داشته باشیم و تنها بدلیل گران بودن کالا نمی توان انتظار داست که قیمت همانند قبل باشد.

وی با بیان اینکه در میادین عمده فروشی و خرده فروشی به وفور مرغ و تخم مرغ موجود است، افزود: با توجه به افزایش قیمت تمام شده تولید، قیمت های فعلی مرغ و تخم مرغ مصوب مورد انتظار نیست، اما کمبودی در بازار وجود ندارد.

تداوم روند توزیع نهاده دامی و تسریع در بارگیری عامل ثبات قیمت تخم مرغ

حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: وضعیت عرضه ذرت در سامانه بازارگاه تا حدی بهبود یافته، اما مشکلات توزیع کنجاله سویا کماکان مرتفع نشده است که انتظار می رود ضمن تداوم روند توزیع، تسریع در حمل و بارگیری به واحدها صورت بگیرد.

به گفته وی، طی ۲ ماه اخیر تولید تخم مرغ دچار آسیب شده که در ادامه امیدواریم با روند تامین نهاده مشکلی اتفاق نیفتد. طبق وعده مسئولان، مشکل تامین نهاده رفع شده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

کاشانی با بیان اینکه قیمت تخم مرغ درب واحدهای تولیدی طی یک ماه اخیر ثبات داشته است، گفت: قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۹۰ هزارتومان بوده که براین اساس هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزارتومان معادل هر عدد ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است که در برخی نقاط شهر ممکن است سوء استفاده و گرانفروشی رخ دهد که باید با آن برخورد شود، هرچند استمرار روند توزیع نهاده می تواند منجر به تثبیت قیمت تخم مرغ در بازار شود.

با توجه به افزایش مصرف محصولات پروتئینی در ایام ماه رمضان و پایانی سال، انتظار می رود که روند توزیع نهاده های دامی از طریق بازارگاه کماکان استمرار یابد تا مرغداران بتوانند برنامه ریزی مناسبی برای تولید انجام دهند تا در نهایت با عرضه مناسب تا حدی جلوی تب و تاب نوسانات بازار گرفته شود.