منچسترسیتی با غلبه بر برنتفورد به مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ جام اتحادیه فوتبال انگلیس صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله یک چهارم نهایی جام اتحادیه انگلیس شب گذشته با برگزاری دو مسابقه پیگیری شد و تیم منچسترسیتی با پیروزی دو گله مقابل برنتفورد به نیمه نهایی راه یافت. سیتیزن‌ها با یک نمایش حساب شده و با ۲ گل زیبا از رایان شرکی و ساوینیو، دو بازیکن جوان خط حمله خود، در ورزشگاه اتحاد به پیروزی رسیدند.

همچنین مصاف نیوکاسل و فولام که تا دقیقه ۹۲ با تساوی ۱-۱ دنبال می‌شد، با لحظات پایانی لویس مایلی مدافع ۱۹ ساله کلاغ‌ها با پیروزی ۲-۱ نیوکاسل به پایان رسید تا این تیم هم راهی ۴ تیم پایانی شود. با برگزاری دیدار‌های دو شب از مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ کاپ انگلیس، اکنون تنها تقابل آرسنال و کریستال پالاس برای تکمیل جمع چهار تیم راه‌یافته به نیمه‌نهایی باقی مانده است.

با این حال قرعه کشی مرحله نیمه نهایی برگزار شد و منچسترسیتی باید به مصاف نیوکاسل، مدافع عنوان قهرمانی برود برنده دیدار آرسنال و کریستال پالاس در ۲ دی ماه هم رقیب چلسی خواهد شد.

