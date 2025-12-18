رئیس جمهور آمریکا می‌گوید کشورش می‌خواهد حقوق نفتی که گفته می‌شود ونزوئلا تصاحب کرده است را پس بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از محاصره دریایی ونزوئلا توسط دولت خود دفاع کرد و استدلال کرد که این اقدام برای محافظت از منافع آمریکا و جلوگیری از فعالیت غیرمجاز در منطقه ضروری است.

ترامپ به خبرنگاران گفت: «ما اجازه نمی‌دهیم کسی از مسیری که نباید عبور کند، عبور کند. آنها تمام حقوق انرژی ما را گرفتند - آنها تمام نفت ما را از مدت‌ها پیش گرفتند... آنها به طور غیرقانونی آن را گرفتند.»

اظهارات او یک روز پس از آن مطرح شد که او «محاصره کامل و تمام‌عیار» تمام تانکر‌های نفتی تحریم‌شده‌ای را که وارد یا از ونزوئلا خارج می‌شدند، اعلام کرد و دولت نیکولاس مادورو را «سازمان تروریستی خارجی» نامید.

ترامپ این اقدام را به عنوان پاسخی به آنچه که او تصرف غیرقانونی دارایی‌های انرژی آمریکا توصیف کرد، مطرح کرد و نارضایتی‌های دیرینه در مورد بخش نفت ونزوئلا را تکرار کرد.

او گفت: « زمین، حقوق نفتی، هر آنچه که داشتیم. آنها آن را گرفتند، زیرا ما رئیس جمهوری داشتیم که شاید مراقب نبود. اما آنها این کار را نخواهند کرد. ما آن را پس می‌خواهیم. آنها حقوق نفتی ما را گرفتند. ما نفت زیادی در آنجا داشتیم. همانطور که می‌دانید، آنها شرکت‌های ما را بیرون کردند و ما آن را پس می‌خواهیم.»

منبع: آناتولی

