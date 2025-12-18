معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: ۵۴۴ هزار و ۳۱۳ نفر در استان زیر پوشش برنامه پزشک خانواده قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید صادقیه اهری گفت: یکی از مسائلی که از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیگیری می‌شود و در استان اردبیل هم به جد پیگیر آن هستیم، بحث پزشک خانواده است که برنامه پزشک خانواده روستایی از سال ۱۳۸۴ همزمان با سایر نقاط کشور در اردبیل هم آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد.

او افزود: ۳۷۵ هزار و ۱۱۵ نفر در استان دارای دفترچه بیمه سلامت روستایی هستند که ۷۰ درصد جمعیت نقاط روستایی، عشایری و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر را شامل می‌شود و ۱۳۵ نفر پزشک به همراه ۱۰۵ نفر از کارشناسان مامایی و بیش از ۵۰۰ نفر در قالب بهورز در ۴۵۳ خانه بهداشت، ۱۰۵ پایگاه سلامت و ۸۷ مرکز خدمات جامع سلامت به عنوان مجری برنامه پزشک خانواده در حال فعالیت هستند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: همچنین ۵۰ دندانپزشک و کارشناس‌های بهداشت محیط و سلامت روان در کنار نیرو‌های مورد اشاره خدمات مورد تعهد سطح یک را به جمعیت زیرپوشش این معاونت ارائه می‌کنند.

صادقیه اهری بیان کرد: برنامه پزشک خانواده بیشتر بر بحث ارجاع متمرکز است تا افراد بدون معاینه و تشخیص پزشک عمومی به صورت خودسرانه به متخصصان مراجعه نکنند، بر اساس این برنامه اگر فردی نیازمند خدمات پزشکی تخصصی باشد باید از مسیر پزشک خانواده خود فرد پیگیری شود که صرفه‌جویی در ارائه خدمات درمانی را هم در پی دارد.

منبع:ایرنا