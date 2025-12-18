حمله آمریکا به یک کشتی که مدعی است در قاچاق مواد مخدر در اقیانوس آرام دست داشته است، ۴ کشته بر جا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فرماندهی جنوبی ایالات متحده اعلام کرد که ارتش آمریکا یک کشتی را که گفته می‌شود برای قاچاق مواد مخدر در آب‌های بین‌المللی در شرق اقیانوس آرام استفاده می‌شد، هدف قرار داد.

این فرماندهی در X نوشت: «اطلاعات تأیید کرد که این کشتی در امتداد یک مسیر شناخته‌شده قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام در حال عبور بوده و در عملیات قاچاق مواد مخدر مشغول بوده است. در مجموع چهار مرد تروریست مواد مخدر کشته شدند و هیچ نیروی نظامی ایالات متحده آسیبی ندید.»

به گفته فرماندهی جنوبی، نیروی ویژه مشترک نیزه جنوبی «یک حمله جنبشی مرگبار به یک کشتی که توسط یک سازمان تروریستی تعیین‌شده در آب‌های بین‌المللی اداره می‌شد» به دستور پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده انجام داد.

در ماه اوت، نیویورک تایمز گزارش داد که ترامپ یک دستورالعمل محرمانه برای شروع استفاده از نیروی نظامی علیه کارتل‌های مواد مخدر آمریکای لاتین امضا کرده است. پس از آن، واحد‌های نظامی قابل توجه دیگری از ایالات متحده به منطقه دریای کارائیب اعزام شدند. سپس واشنگتن حملات هوایی علیه قایق‌هایی را آغاز کرد که دولت ایالات متحده ادعا می‌کرد در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام مواد مخدر را به ایالات متحده منتقل می‌کنند.

در ماه نوامبر، پنتاگون اعلام کرد که یک گروه ضربت از کشتی‌های آمریکایی به رهبری ناو هواپیمابر جرالد آر. فورد وارد منطقه مسئولیت فرماندهی جنوبی ایالات متحده برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در منطقه شده است.

منبع: تاس

