رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از اجرای طرح نظارتی شب یلدا با حضور ۶۵ بازرس در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ صالح محمدی با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارتی شب یلدا در گیلان اظهار کرد: ۱۸ تیم در قالب ۶۵ بازرس در اجرای این طرح بر قیمت کالاهای شب یلدا نظارت دارند.

وی افزود : این طرح با توجه به نزدیک شدن مناسبت شب یلدا و افزایش تقاضای مردم بر تامین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و لزوم مدیریت و نظارت بر زنجیره این کالاها و محصولات کشاورزی در حلقه‌های تامین، تولید و برای جلوگیری از کمبود، احتکار احتمالی و افزایش قیمت کالاهای پرمصرف و اولویت دار در حال اجراست.

محمدی افزود: در اجرای این طرح تمام مراکز تامین کالا، کارخانجات صنایع تبدیلی، واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی و دامی، واحدها و شرکت‌های بسته‌بندی، انبارها، سردخانه‌ها، کشتارگاه‌ها، شالیکوبی‌ها و با تاکید بر بررسی ثبت ورود و خروج کالا و نهاده در سامانه های بازارگاه، جامع تجارت و انبارها و تمام گلوگاه ‌های عرضه کالا تا سطح بنکداری نظارت می‌شود.

وی با اشاره به سه هزار و ۶۵۹ مورد بازرسی در سال جاری اظهار کرد: در این مدت ۴۶۲ تخلف صنفی - تعزیراتی گزارش شده‌ است.

منبع: روابط عمومی 

 

برچسب ها: یلدا ، بازرسی
خبرهای مرتبط
بازار داغ شب یلدا نیازمند نظارت دستگاه های متولی است
همدان/
تشدید بازرسی ها و نظارت براقلام پر مصرف در آستانه شب یلدا
بيرجند/
تشدید نظارت وبازرسی ها در آستانه شب یلدا ی خراسان جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی در محورهای مواصلاتی گیلان
اجرای طرح نظارتی بر قیمت کالاهای شب یلدا در گیلان
پیشرفت ۷۰ درصدی خط انتقال آب سد دیورش رودبار
آخرین اخبار
پیشرفت ۷۰ درصدی خط انتقال آب سد دیورش رودبار
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی در محورهای مواصلاتی گیلان
اجرای طرح نظارتی بر قیمت کالاهای شب یلدا در گیلان
بیشترین بارش برف گیلان در اشکورات رودسر+ فیلم
رویداد رسانه ای طنین در گیلان برگزار می شود
بهسازی و آسفالت ۷۶ کیلومتر از راه‌های روستایی گیلان
پلمب ۳ عطاری به دلیل فروش دارو‌های غیرمجاز در رشت
امید گیلانی‌ها به افزایش بارندگی در زمستان