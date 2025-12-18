رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از اجرای طرح نظارتی شب یلدا با حضور ۶۵ بازرس در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ صالح محمدی با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارتی شب یلدا در گیلان اظهار کرد: ۱۸ تیم در قالب ۶۵ بازرس در اجرای این طرح بر قیمت کالاهای شب یلدا نظارت دارند.

وی افزود : این طرح با توجه به نزدیک شدن مناسبت شب یلدا و افزایش تقاضای مردم بر تامین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و لزوم مدیریت و نظارت بر زنجیره این کالاها و محصولات کشاورزی در حلقه‌های تامین، تولید و برای جلوگیری از کمبود، احتکار احتمالی و افزایش قیمت کالاهای پرمصرف و اولویت دار در حال اجراست.

محمدی افزود: در اجرای این طرح تمام مراکز تامین کالا، کارخانجات صنایع تبدیلی، واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی و دامی، واحدها و شرکت‌های بسته‌بندی، انبارها، سردخانه‌ها، کشتارگاه‌ها، شالیکوبی‌ها و با تاکید بر بررسی ثبت ورود و خروج کالا و نهاده در سامانه های بازارگاه، جامع تجارت و انبارها و تمام گلوگاه ‌های عرضه کالا تا سطح بنکداری نظارت می‌شود.

وی با اشاره به سه هزار و ۶۵۹ مورد بازرسی در سال جاری اظهار کرد: در این مدت ۴۶۲ تخلف صنفی - تعزیراتی گزارش شده‌ است.

منبع: روابط عمومی