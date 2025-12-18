باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - هشدارهای هواشناسی حاکی از ورود موج سرما در چند روز آینده است.

با سرد شدن هوا مصرف گاز هم بالا می رود و موضوع مهم مصرف بهینه گاز پیش می آید.

برخی از افراد دریچه ها را می پوشانند و برخی نیز با پوشیدن لباس بیشتر مصرف گاز را کاهش می دهند.

با این حال قبض های گازی که این روزها به دست مشترکان می رسد گاهی سر از رقم های میلیونی درآورده است.

قبض پلکانی یعنی برای حفظ عدالت اگر از الگوی مصرف بالاتر گاز مصرف کنیم یارانه کم و بعد مبلغ گاز محاسبه می شود.

محمودی مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: قیمت پلکان متاثر از قیمت گاز صادراتی است و شناور است.

او افزود: در پلکان اول به ازای هر مترمکعب گاز قیمت ۱۶۷ تومان است، در پلکان دو ۵۰۰ تومان و در پلکان سه حدود ۲ هزار تومان است.

مسئولین می گویند اگر مردم ۱۵ درصد مصرف خود را کاهش دهند قبض ها به پلکان یک و دو برمی گردد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: هدف از اجرای طرح پلکانی مصرف بهینه گاز است و دولت در کنار مردم است.

در خراسان جنوبی ۳۵۰ هزار مشترک گاز وجود دارد.