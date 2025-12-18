باشگاه خبرنگاران جوان - براساس آمارهای منتشر شده گمرک در هشت ماهه سال جاری میزان صادرات غیر نفتی، در حدود ۱۰۵.۲ میلیون تن و به ارزش ۳۷ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایشی۱.۱۷ درصدی در وزن و کاهشی ۳.۴۸ درصدی در ارزش دلاری داشته است.

همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایشی ۳.۰۳ درصدی در وزن و کاهشی ۱۴.۲۹درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام ۲۵.۸ میلیون تن و ۳۹.۵ میلیارد دلار رسیده است.

طی هشت ماهه سال جاری بیشترین میزان صادرات کشور، به مقصد کشورهای چین، با رقمی بالغ بر ۹۲۵۵ میلیون دلار و سهم ۲۵.۰۲درصد از کل ارزش صادرات، عراق با ۶۷۱۹ میلیون دلار و سهم ۱۸.۱۶ درصد، امارات متحده عربی با ۵۲۱۶ میلیون دلار و سهم ۱۴.۱۰ درصد، ترکیه با ۴۳۹۳ میلیون دلار و سهم ۱۱.۸۷ درصد و کشور افغانستان با ۱۶۶۰ میلیون دلار و سهم ۴.۴۹ درصد از کل ارزش، صورت گرفته است.

همچنین طی هشت ماهه کشور امارات متحده عربی، با اختصاص رقمی بالغ بر ۱۲هزارو ۱۵۲ میلیون دلار و سهمی در حدود ۳۰.۷۳درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است.

کشور چین با ۱۰ هزار و ۷۶۰ میلیون دلار و سهم ۲۷.۲۱ درصد، ترکیه با ۶۱۹۰ میلیون دلار و سهم ۱۵.۶۶ درصد، هند با ۱۳۲۷ میلیون دلار و سهم ۳.۳۶ درصد و آلمان با ۱۱۸۴ میلیون دلار و سهم ۲.۹۹ درصد از کل ارزش واردات، جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده‌اند.

براساس این گزارش طی هشت ماهه سال ۱۴۰۴، میزان ترانزیت خارجی کشور به وزن ۱۳.۵ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۲۵ درصد کاهش داشته است.

